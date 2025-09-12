Audi Q5 2026 em pré-venda a partir de R$ 399.990

A nova geração do Audi Q5 e do Q5 Sportback acabou de pousar no Brasil e a galera que curte SUVs pode se empolgar! Eles já estão em pré-venda, com as concessionárias recebendo as primeiras unidades até o final de setembro e as entregas marcadas para outubro. Os preços? Começando em R$ 399.990 para o Q5 e R$ 429.990 para o Sportback.

Dirigir o Q5 é uma experiência incrível! A gente logo percebe o equilíbrio perfeito entre desempenho e conforto. A suspensão é bem ajustada, proporcionando uma condução suave, enquanto a direção é super precisa. E se você curte um perfil mais esportivo, o Sportback não decepciona. Ele tem um visual que chama atenção, mas ainda garante um espaço interno bem aproveitado.

Desing e Estilo

Visualmente, o Q5 não esquece a sofisticação que a Audi sempre traz. A grade frontal é ampla e os faróis vêm com LEDs diurnos, dando um charme especial. Na parte de trás, as lanternas interligadas e as saídas de escape duplas passam um ar de modernidade. E as rodas de 20 polegadas? Simplesmente perfeitas para completar o visual robusto.

Quando falamos das cores, a paleta está bem variada. Temos Branco Arkona, Azul Navarra, Branco Geleira, Prata Florete, Preto Mito, Verde Distrito e Vermelho Gradina, todos em acabamentos metálicos. No interior, as opções vão de preto a bege e marrom, com uma iluminação ambiente que oferece até 30 cores diferentes. Um toque moderno que transforma o habitáculo!

Dimensões e Espaço

Em questão de tamanho, o Q5 mede 4,71 m de comprimento. Não é pouco! O Sportback é um pouco menor, mas a diferença é quase imperceptível. Esses SUVs têm um porta-malas generoso, com 520 litros para o Q5 e 515 litros para o Sportback — perfeito para aquelas viagens de fim de semana. E o tanque de combustível? Capacidade de 65 litros, bom para rodar sem preocupações.

Motorização e Performance

Na hora de acelerar, ambos os modelos são movidos pelo motor 2.0 TFSI turbo com 272 cv e robustos 40,8 kgfm. Eles vêm com o câmbio S-Tronic de sete marchas e dupla embreagem. Isso tudo garante a eficiência que a Audi já nos apresenta, mesmo sem eletrificação por enquanto. É aquele padrão de robustez e confiança que a gente espera da marca.

Conforto e Tecnologia

Entre os equipamentos que fazem a diferença, tem ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e apoio lombar, e um volante multifuncional que faz você se sentir no comando. O Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9″ e a central MMI de 14,5″ levam a tecnologia a outro nível, enquanto o sistema de som com 10 alto-falantes garante trilha sonora de qualidade. E claro, não podemos esquecer dos assistentes de condução e dos sete airbags que garantem segurança total.

Dirigir um Audi Q5 ou Q5 Sportback é uma experiência única, que combina estilo, conforto e desempenho. Aproveitar cada quilômetro na estrada nunca foi tão bom!