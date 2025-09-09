VW Golf GTI vende primeiro lote em apenas um final de semana

A Volkswagen lançou recentemente as reservas para o tão aguardado Golf GTI da oitava geração, o MK 8,5. A boa notícia é que, apesar do preço de partida de R$ 430 mil, o hatch esportivo voou das prateleiras: todas as 350 unidades do primeiro lote desapareceram em um final de semana! Essa velocidade na venda pegou a todos de surpresa, mas não se preocupe se você ficou de fora — vem aí um segundo lote com mais 150 unidades, que deve ser liberado ainda esta semana. Já tem uma fila de espera com cerca de 400 interessados.

Esses novos modelos são uma adaptação do Golf GTI para o nosso mercado, trazendo duas versões, além de ajustes na suspensão e outras especificações para lidar melhor com nosso combustível. O motor 2.0 turbo promete excelentes 245 cv e 37,7 kgfm. E quem curte acelerar vai ficar feliz em saber que ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Quem não gostaria de sentir essa emoção, não é mesmo?

Agora, vamos ao que interessa. O Golf GTI vem recheado de equipamentos modernos. O hatch traz rodas de 18 polegadas, grade iluminada, piloto automático adaptativo e ar-condicionado de três zonas. Além disso, tem um assistente de condução bem útil, que centraliza o carro nas faixas e alerta sobre pontos cegos. E, para aqueles que adoram conforto, os bancos dianteiros vêm com aquecimento.

E a personalização não para por aí! Você pode escolher entre acabamentos. A versão padrão traz o charmoso tecido xadrez vermelho, enquanto a mais cara oferece bancos de couro Vienna, com aquecimento e ventilação.

Em questão de preços, a versão básica começa em R$ 430 mil, enquanto a que vem com os bancos de couro sai por R$ 445 mil. Para deixá-lo ainda mais estiloso, estarão disponíveis as cores Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, sem custo adicional.

A VW também colocou algumas regras na pré-venda. Cada CPF ou CNPJ pode reservar apenas uma unidade, e os donos de modelos esportivos do grupo, como Audi e Porsche, têm prioridade. Os felizes proprietários vão integrar o “GTI Experience Club”. As entregas começam em março de 2026, e uma boa notícia: a manutenção pode ser feita em qualquer concessionária da VW no Brasil, além de contar com três anos de garantia.

A expectativa e o entusiasmo para esse carro estão nas nuvens! E, convenhamos, quem é amante de carros sabe o quão especial é ter um Golf GTI na garagem.