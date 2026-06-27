Coração acelerado apresenta novos casais LGBTQIA+ na final

O festival no Zuzanete será um momento decisivo na história de “Coração Acelerado”, trazendo novas formações de casais e reacendendo paixões antigas. Neste evento, que se aproxima do desfecho da novela, as relações entre os personagens se intensificam, gerando surpresas e reencontros.

A trama ganha um tom mais intrigante com a personagem Zilá, interpretada por Leandra Leal. Para criar confusão durante o festival, Zilá ordena que um capanga adicione ervas aos sucos servidos aos convidados. Essa infusão provoca um efeito que faz com que os personagens se abram mais, levando a situações inesperadas de aproximação entre eles.

Um dos novos casais que surge é formado por Eva, interpretada por Nathalia Cruz, e Vânia, papel de Nina Baiocchi. Ambas compartilham a frustração de terem se envolvido com Bará, um personagem que não assumiu nenhum dos relacionamentos. A cumplicidade entre Eva e Vânia aumenta, e a primeira decide convidar a segunda para um encontro.

Além disso, o festival também vai marcar o início do romance entre Tino, assistente de Talita, e Esteban, estilista da Alô Country. Tino, interpretado por Victtor Hugo Maia, e Esteban, vivido por Diego Martins, acabam passando a noite juntos, o que sinaliza o começo de um relacionamento que continuará se desenvolvendo nos capítulos finais.

O evento ainda trará à tona antigas relações. Janete, vivida por Leticia Spiller, começará a se reaproximar de Alaorzinho, personagem de Daniel de Oliveira, enquanto Agrado, interpretada por Isadora Cruz, encontrará João Raul, de Filipe Bragança, em um clima de reconciliação.

“Coração Acelerado” foi escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, estreando em 12 de janeiro e com término previsto para 28 de agosto. Após o final da novela, a faixa será ocupada por “Por Você”, de Dino Cantelli e Juliana Peres.

Assim, o festival no Zuzanete não serve apenas como um ponto de festa, mas como um cenário fundamental para a reconfiguração de relacionamentos e desejos, preparando o terreno para o desfecho da trama.