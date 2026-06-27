Cissa Guimarães critica etarismo e destaca nova fase na TV Brasil

Cissa Guimarães fala sobre sua nova fase na televisão à frente do programa “Sem Censura” na TV Brasil, onde está desde 2024. Para a apresentadora, essa nova etapa representa uma liberdade que ela não encontrava em sua antiga emissora.

Em uma entrevista, Cissa foi questionada sobre a possibilidade de etarismo ter influenciado sua saída da Globo, onde trabalhou por mais de 40 anos. Ela reconheceu que acredita que esse fator pode ter contribuído, mas não quer que isso se transforme em ressentimento. Cissa deixou a Globo em 2021, enquanto participava do programa “É de Casa”. Ao relembrar sua demissão, ela disse que considera o episódio superado e prefere não estar em ambientes onde não se sente valorizada.

Ela ainda mencionou que é uma profissional admirada pelo público, destacando que sua relação com a Globo não é de mágoa. Após a demissão, Cissa participou de projetos no Globoplay, mantendo um vínculo positivo com a emissora e valorizando os anos de colaboração.

Em sua nova posição, Cissa sente que encontrou um ambiente mais receptivo para realizar entrevistas e discutir uma variedade de assuntos. Ela acredita que o formato do “Sem Censura” permite diálogos mais soltos e menos restritos do que os que estava acostumada anteriormente.

Cissa vê sua transição como uma mudança de espaço e reafirma que está focada em construir seu próprio caminho na TV Brasil, reconhecendo ao mesmo tempo a importância de sua trajetória anterior na Globo. Para ela, esta nova fase promete ser rica em oportunidades e crescimento profissional.