Idade de aposentadoria será elevada para 67 anos

A Reforma da Previdência de 2019 causou uma grande polêmica no Brasil, especialmente pela mudança na idade mínima para aposentadoria: agora são 62 anos para mulheres e 65 para homens. Essa alteração gerou bastante insatisfação entre a população, que já enfrenta desafios no mercado de trabalho.

Enquanto isso, na Alemanha, as coisas estão seguindo um caminho semelhante. O governo alemão está planejando aumentar ainda mais a idade de aposentadoria, que deverá chegar a 67 anos a partir de 2031. Essa proposta foi aprovada recentemente e vem com a intenção de ajudar a impulsionar a economia da maior potência da zona do euro.

Um relatório do Ministério do Interior da Alemanha revelou que, até 2030, o país terá uma redução significativa de 6,3 milhões de trabalhadores. Essa diminuição não afeta apenas o mercado de trabalho, mas também tem potencial para impactar o PIB per capita, que pode sofrer uma queda substancial. Com essa mudança, a Alemanha se junta a outros países da Europa que também estão adotando novas regras para lidar com o envelhecimento da população.

Nova regra de aposentadoria da Alemanha será facultativa

Esse aumento na idade de aposentadoria gerou algumas controvérsias entre os aliados do governo, que tiveram que encontrar um meio-termo para que a reforma fosse aprovada. A solução encontrada foi tornar a mudança voluntária. Ou seja, os trabalhadores poderão optar por continuar na ativa por mais tempo, caso se sintam saudáveis e dispostos.

Quem decidir prorrogar a aposentadoria terá a chance de receber um pagamento único. Esse valor será equivalente às pensões que a pessoa deixará de receber durante o tempo que continuar trabalhando. Para ajudar ainda mais, os colaboradores que aceitarem ficar na ativa também terão direito a receber as contribuições do empregador para a pensão e o seguro-desemprego, o que pode resultar num aumento bruta de 10,6% no salário mensal.