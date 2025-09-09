Notícias

Idade de aposentadoria será elevada para 67 anos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
idade de aposentadoria sobe para 67 anos
idade de aposentadoria sobe para 67 anos

A Reforma da Previdência de 2019 causou uma grande polêmica no Brasil, especialmente pela mudança na idade mínima para aposentadoria: agora são 62 anos para mulheres e 65 para homens. Essa alteração gerou bastante insatisfação entre a população, que já enfrenta desafios no mercado de trabalho.

Enquanto isso, na Alemanha, as coisas estão seguindo um caminho semelhante. O governo alemão está planejando aumentar ainda mais a idade de aposentadoria, que deverá chegar a 67 anos a partir de 2031. Essa proposta foi aprovada recentemente e vem com a intenção de ajudar a impulsionar a economia da maior potência da zona do euro.

Um relatório do Ministério do Interior da Alemanha revelou que, até 2030, o país terá uma redução significativa de 6,3 milhões de trabalhadores. Essa diminuição não afeta apenas o mercado de trabalho, mas também tem potencial para impactar o PIB per capita, que pode sofrer uma queda substancial. Com essa mudança, a Alemanha se junta a outros países da Europa que também estão adotando novas regras para lidar com o envelhecimento da população.

Nova regra de aposentadoria da Alemanha será facultativa

Esse aumento na idade de aposentadoria gerou algumas controvérsias entre os aliados do governo, que tiveram que encontrar um meio-termo para que a reforma fosse aprovada. A solução encontrada foi tornar a mudança voluntária. Ou seja, os trabalhadores poderão optar por continuar na ativa por mais tempo, caso se sintam saudáveis e dispostos.

Quem decidir prorrogar a aposentadoria terá a chance de receber um pagamento único. Esse valor será equivalente às pensões que a pessoa deixará de receber durante o tempo que continuar trabalhando. Para ajudar ainda mais, os colaboradores que aceitarem ficar na ativa também terão direito a receber as contribuições do empregador para a pensão e o seguro-desemprego, o que pode resultar num aumento bruta de 10,6% no salário mensal.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra os 10 idiomas mais difíceis do mundo, com alfabetos únicos, gramáticas complexas e tons que desafiam até os mais dedicados.

Descubra os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo

43 minutos atrás
Achava que era descuido? Veja por que seus dentes podem ficar amarelos mesmo com higiene impecável

Dentes amarelos: entenda causas além da higiene dental

2 horas atrás
STJ confirma: companheiro em união estável tem direito à pensão por morte do INSS, mesmo sem casamento formal

Companheiro em união estável tem direito à pensão do INSS

2 horas atrás
Estação da Memória de Joinville será reaberta em 2026 com museu, memorial e sistema anti-incêndio, preservando 120 anos de história.

Estação ferroviária centenária reabre em 2026 com museu e melhorias

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo