VW Golf GTI e Jetta GLI serão lançados em Barretos 2025

A Volkswagen está prestes a reaquecer o coração dos apaixonados por esportivos no Brasil. Em agosto, a marca vai revelar, na famosa Festa do Peão de Barretos, nada menos que o icônico Golf GTI e a reestilização do Jetta GLI. É a hora perfeita para os fãs de carro apertarem os cintos e ficarem de olho nas novidades do segmento!

O Golf GTI, que ficou cinco longos anos fora do mercado nacional, retorna em sua geração 8,5. Esta versão vem com um visual renovado e muita tecnologia, alinhada ao que os europeus já conhecem. Um dos pontos altos é a nova central multimídia de 12,9 polegadas, que traz inteligência artificial para facilitar a vida do motorista. E se você é fã de detalhes, vai adorar os faróis e lanternas full LED, além de um acabamento interno que grita esportividade!

O coração do Golf GTI também foi trocado. O novo motor 2.0 turbo a gasolina, com injeção direta, entrega 265 cv e impressionantes 41,5 kgfm de torque. Ele é acoplado a uma transmissão DSG de sete marchas, que torna a troca de marchas super rápida. O resultado? Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. Isso coloca o GTI na disputa acirrada com concorrentes famosos, como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

Os preços ainda não estão definidos, mas tudo indica que o hatch deve custar mais de R$ 400 mil, considerando que será importado. Recentemente, o Golf GTI foi flagrado em testes no interior de São Paulo, o que sugere que sua chegada às concessionárias não deve demorar muito após sua apresentação.

Falando no Jetta GLI, ele também vem com novidades. O sedã esportivo passou por uma reestilização que o deixou ainda mais atraente. Embora mantenha a mesma plataforma e motorização, o Jetta agora apresenta faróis mais afilados e uma grade frontal com barra de LED iluminada, além de detalhes vermelhos no para-choque, que são a assinatura de toda versão GLI.

Na traseira, as lanternas foram renovadas e conectadas por uma faixa de LED, enquanto o para-choque traz saídas de escape duplas, realçando seu apelo esportivo. Por dentro, o interior recebeu um novo volante, central multimídia de 10 polegadas e ar-condicionado digital, deixando a experiência a bordo ainda mais confortável.

O motor do Jetta GLI é o já conhecido 2.0 TSI de 230 cv e 35,7 kgfm de torque, com câmbio DSG de sete marchas. O desempenho dele também não decepciona: acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos, com uma velocidade máxima de 249 km/h. É uma opção bem interessante para quem busca um sedã esportivo.

Com o Nivus GTS e o Tera já disponíveis, a chegada do Golf GTI e do novo Jetta GLI mostra que a Volkswagen está investindo pesado na sua linha de modelos esportivos para 2025. A marca promete tradição, desempenho e tecnologia. Agora, é ficar de olho nas novidades e ver como o público vai reagir a essas belezuras!