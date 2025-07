VW começa a exportar o Tera enquanto vendas no Brasil são baixas

O Volkswagen Tera, recém-lançado em maio, está começando a dar seus primeiros passos na estrada, e a Argentina será seu primeiro destino internacional, com vendas programadas para agosto. Recentemente, o modelo foi flagrado em uma caravana de cegonheiras no nordeste argentino, uma região bem conhecida por suas belezas naturais. Assim como no Brasil, ele ficará posicionado em um preço intermediário entre o Polo Track e o Nivus — é um SUV que promete atrair olhares.

A motorização do Tera ainda é uma grande expectativa. Aqui no Brasil, ele é equipado com um motor 1.0 aspirado de três cilindros, que entrega entre 77 e 84 cv e torque que varia de 9,4 a 10,3 kgfm, ligado a um câmbio manual de cinco marchas. Na Argentina, o Polo ainda conta com o motor 1.6 aspirado de quatro cilindros, que rende 110 cv e torque de 15,7 kgfm, rodando somente com gasolina. É aquela questão: enquanto a gente se concentra na eficiência, eles aproveitam um pouquinho mais de potência.

Além das motorizações, o Tera promete trazer uma lista completa de equipamentos. Por aqui, todas as versões já vão com alerta de colisão e frenagem automática, um toque que faz a diferença em situações de trânsito intenso. A central multimídia VW Play com tela de 10” também é um charme à parte, e para quem gosta de tecnologia, o painel digital está disponível até na versão High, que oferece uma tela de 10,25”.

Vendas em ritmo lento no Brasil

Os leitores do Motor1.com Brasil notaram algo curioso: o Tera 2026 apareceu como o 29º carro mais vendido no Brasil em junho, com 2.555 unidades emplacadas. Mas cadê as 12.000 reservas que a Volkswagen anunciou em apenas 50 minutos? Isso mesmo, onde estão as outras 10 mil unidades? A resposta está na produção — a fábrica em Taubaté (SP) ainda não conseguiu acompanhar a demanda pelo SUV.

Na indústria automotiva, tem um termo chamado “ramp up”, que é o tempo que leva para a linha de montagem passar das primeiras unidades entregues até atingir o volume esperado. Para o Tera, esse processo está acontecendo, mas os fãs e futuros proprietários terão que esperar um pouco mais para ver todas as unidades nas ruas. Enquanto isso, a expectativa cresce e faz todo mundo comentar sobre o que esse novo SUV pode oferecer.