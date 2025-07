Jeep Compass Limited T270 tem desconto de R$ 40,9 mil para CNPJ

O Jeep Compass Limited T270, modelo 2025 e na elegante cor Branco Polar com teto preto, está chegando com uma oferta imperdível. Esse SUV é indicado para microempresas e produtores rurais que possuem CNPJ ativo e inscrição estadual regular. Mas atenção, porque essa condição especial não vale para pessoas físicas, PcD, taxistas ou empresas maiores.

As concessionárias Jeep espalhadas pelo Brasil estão prontinhas para te ajudar com a documentação necessária, os prazos de entrega e as opções de pagamento e financiamento. Se você faz parte desse público, é bom checar todas as possibilidades.

Com um preço público sugerido de R$ 233.990, esta versão Limited T270 sai por apenas R$ 193.042 para os compradores qualificados. Isso significa um super desconto de R$ 40.948! Um alívio e tanto no bolso, não é mesmo?

De acordo com a Fenabrave, em junho, o Jeep Compass teve uma boa vendagem, com 4.546 unidades, mas ainda ficou atrás do rival direto, o Toyota Corolla Cross, que emplacou 5.335 unidades. Mesmo assim, esse modelo continua sendo uma ótima escolha para quem procura um SUV médio.

O Jeep Compass Limited T270 vem recheado de recursos que facilitam a vida do motorista. Ele tem uma central multimídia de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é uma mão na roda nos dias de hoje, principalmente se você adora usar seu smartphone enquanto dirige. Além disso, o ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura é um conforto e tanto em dias quentes.

O banco do motorista com ajustes elétricos e o revestimento interno em couro dão aquele toque especial e de sofisticação. Para quem se preocupa com segurança, vale destacar os controles de estabilidade e tração, que ajudam bastante em manobras mais delicadas.

Esse SUV não para por aí. Ele possui um assistente eletrônico que evita capotamentos, uma câmera de ré que torna as manobras bem mais fáceis e um alerta de fadiga para te lembrar de fazer uma pausa, especialmente em viagens longas. E falando em conforto, a direção com assistência elétrica é uma maravilha, principalmente no trânsito pesado.

Outro grande atrativo dessa versão são os faróis Full LED, que melhoram muito a visibilidade à noite. O freio de estacionamento eletrônico e as lanternas traseiras em LED também merecem destaque, além do painel digital em alta definição que deixa tudo mais moderno.

E não podemos esquecer dos detalhes como o leitor de placas de trânsito, o espelho retrovisor fotocrômico e as rodas de liga leve de 19 polegadas. Tudo isso, juntamente com os sete airbags presentes para garantir a segurança, faz do Jeep Compass Limited T270 uma excelente opção para quem busca conforto, tecnologia e, claro, aquela tradicional robustez que a marca oferece.

Agora, se você está pensando em comprar um, aqui vai um resumo prático: o Jeep Compass Limited T270, preço de tabela R$ 233.990, e para CNPJ, apenas R$ 193.042. Um baita desconto, né? Bom para quem precisa de um carro que combine estilo, tecnologia e segurança para o dia a dia ou viagens.