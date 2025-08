VW Argentina anuncia nova Amarok híbrida

A Volkswagen anunciou uma novidade que vai deixar muitos apaixonados por picapes com o coração acelerado. A nova geração da Amarok, prevista para chegar em 2027, vai contar com motorização híbrida. A informação foi revelada em uma reunião em Buenos Aires, entre diretores da montadora e o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo. Por trás desse encontro está um investimento robusto de 580 milhões de dólares na fábrica de General Pacheco, o que promete movimentar a indústria local.

Esse projeto, que está sendo chamado de “Amarok South America”, marca uma mudança significativa no que tange ao desenvolvimento da picape. Em vez de ser uma criação exclusiva da Volkswagen, a nova Amarok vai se basear na Maxus Interstellar X, uma picape que já rola na China nas versões diesel e elétrica. Essa parceria com a SAIC não se limita apenas à plataforma, mas também envolve motores, soluções eletrificadas e até alterações na estética.

Imagine pegar a estrada com uma picape que é capaz de receber motores a gasolina, diesel, híbridos e elétricos! Mas a VW deixou claro que o foco aqui é a eletrificação. Por isso, parece que o poderoso motor V6 turbodiesel, que ainda é destaque da Amarok, vai ficar de fora nesta nova geração. O objetivo é seguir as novas normas de emissões, oferecendo opções mais eficientes para atender as exigências do mercado.

Em termos de design, os protótipos que já foram flagrados tanto no Brasil quanto na Argentina não têm muito a diferenciar da versão chinesa. Aqueles designe contemporâneo com lanternas verticais em LED na caçamba são bem semelhantes e prometem atrair olhares nas ruas. Se a versão final seguir essa linha estética, pode ser que a Amarok assuma um caminho similar ao da Fiat Titano, que está diretamente ligada à Peugeot Landtrek e à Changan Hunter.

Esse compartilhamento de tecnologias entre a Volkswagen e a SAIC é uma estratégia que promete trazer novidades interessantes. Thomas Schäfer, o CEO global da Volkswagen, já ressaltou a importância da aliança com a SAIC. Se você é fã de tecnologia automotiva, essa parceria pode trazer inovações que vão melhorar não só a eficiência dos veículos, mas também a experiência ao volante.

Então, se prepara, porque a nova Amarok promete chegar cheia de estilo e com um pezinho na sustentabilidade!