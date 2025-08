Seiko 5 Sports x Pepsi: uma coleção que vai além do nome

Seiko Lança Edições Limitadas de Relógios com Design "Pepsi"

A marca japonesa Seiko anunciou uma colaboração inusitada com a famosa marca de refrigerantes Pepsi, resultando em duas edições limitadas de relógios da coleção Seiko 5 Sports. Essas novidades são uma celebração do design icônico que combina as cores vermelho e azul, características da Pepsi, e marcam a primeira vez que a marca de relógios associa oficialmente seu produto a esse tema.

Os novos modelos, chamados SSK047 e SRPL99, são limitados a 7.000 unidades cada e trazem um toque moderno e vintage, respectivamente. O modelo SSK047, inspirado na coleção GMT, apresenta um case em aço inoxidável de 42,5 mm, com acabamento em preto e bisel bidirecional em Hardlex, permitindo ler um segundo fuso horário. Seu mostrador conta com marcadores luminosos e a famosa logo da Pepsi na posição das 6 horas.

Já o modelo SRPL99 é uma versão menor, com 38 mm, que busca um visual mais retrô. Com um bisel unidirecional e uma pulseira de aço escovado, ele é projetado para remeter ao estilo dos anos 90, combinando azul, vermelho e o logo clássico da Pepsi na parte do mostrador e no fundo do case.

Ambos os modelos não só oferecem um apelo estético, como também foram pensados para os colecionadores. Eles serão vendidos em caixas que imitam latas de Pepsi, o que aumenta seu charme e valor para os amantes de relógios. Os preços das edições limitadas foram definidos em aproximadamente 540 euros para o SSK047 e 380 euros para o SRPL99.

Os relógios estarão disponíveis a partir de setembro de 2025, prometendo atrair tanto os fãs de relógios quanto os admiradores da marca Pepsi. Essa colaboração destaca uma combinação interessante de cultura pop e relojoaria, mirando principalmente no público jovem e nas tendências atuais do mercado.