VW apresenta conceito ID. Cross, novo SUV elétrico compacto

O IAA Mobility Show, que acontece em Munique, promete ser um verdadeiro festão para os fãs da Volkswagen. A marca vai apresentar o primeiro GTI elétrico, ainda com aquela camuflagem para deixar a gente curioso. Mas não para por aí! Um Polo sem motor a combustão também vai marcar presença, junto de um hatch elétrico ainda menor, o conceito ID. Every1. E para os amantes dos SUVs, a VW não esqueceu de vocês: vem aí o conceito ID. Cross.

Esse novo modelo é como uma versão crossover do ID. Polo que veremos no futuro, com um tamanho bem parecido com o nosso querido T-Cross. O ID. Cross está com tudo para se tornar o SUV elétrico mais em conta da marca, a não ser que o ID. Every1 ganhe um formato mais elevado, claro. Com um design bem quadradão, ele tem tudo para atrair os fãs dos SUVs tradicionais.

A VW caprichou no visual e incorporou detalhes que fazem referência a modelos icônicos da marca. As colunas C inclinadas para frente lembram o Golf, enquanto as três persianas horizontais trazem a vibe do ID. Buzz. E aquele teto “flutuante”? Continua por aqui, trazendo um visual moderno com as colunas escurecidas que contrastam com a pintura verde “Urban Jungle”.

As rodas grandes são essenciais em qualquer carro-conceito, não é mesmo? O ID. Cross vem com rodas de liga leve de 21 polegadas, apesar de medir apenas 4,16 metros de comprimento. Ele tem uma largura de 1,84 metros, quase a mesma do Taos, e é um pouquinho mais baixo que os SUVs convencionais da VW, com 1,59 metros de altura.

As barras de luz e emblemas iluminados são uma tendência que a VW adotou de vez. Algumas dessas funcionalidades devem mesmo chegar ao modelo final. O conceito tem cara de um protótipo pré-produção, já que mantém muitos elementos tradicionais, como maçanetas e retrovisores comuns — sinal de que a VW está levando a sério a ergonomia e a usabilidade.

Falando em usabilidade, a marca promete trazer de volta os botões físicos, e é bom ver isso presente no ID. Cross. Os controles estão bem distribuídos, com botões de climatização acessíveis e um volante com muitas opções. Tem até botões de tecido integrados aos assentos! E não podemos esquecer do console central, que tem um botão giratório junto a um espaço grande o suficiente para acomodar dois smartphones carregando ao mesmo tempo.

Na parte tecnológica, ele vem equipado com um painel digital de 11 polegados e uma tela central sensível ao toque de 13 polegadas. Embora a tendência atual seja a integração total de telas, a VW parece querer manter uma separação clara. Nas curvas do interior, os assentos são projetados para se dobrar completamente, criando um espaço confortável, quase como uma “área de relaxamento” de ônibus.

Mesmo sendo compacto, o ID. Cross promete bastante praticidade. O porta-malas oferece quase 450 litros, além de 38 litros de espaço sob o banco traseiro e mais 25 litros na frente. Na motorização, ele traz uma plataforma elétrica que garante tração dianteira, com um motor de 211 cv que empurra o carro a até 175 km/h. A autonomia? Até 420 km no ciclo WLTP — o que é uma ótima faixa para percorrer em viagens.

A produção do ID. Cross está prevista para o ano que vem e deve chegar com um novo nome, talvez ID. Polo Cross. Ele vai se juntar ao ID. Polo e ao ID. Polo GTI, que também estão na fila para 2026. Em 2027, o ID. Every1 deve ser lançado, mostrando que a VW está renovando sua linha com experiências elétricas e conectadas.

E para complementar a estratégia, a marca também deve levar esses modelos para suas outras linhas, como a Skoda e a SEAT, garantindo que o legado Volkswagen de qualidade e inovação continue vivo na nova era elétrica.