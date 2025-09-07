como limpar os ouvidos sem prejudicar o tímpano

Ao perceber qualquer sinal de umidade ou acúmulo de cera nos ouvidos, muitas pessoas têm o hábito de pegar um cotonete. Mas isso é um grande erro! Especialistas alertam que essa prática não é segura e deve ser evitada.

O problema é que o cotonete empurra a cera para dentro do canal auditivo, piorando a situação em vez de resolvê-la. Isso pode levar a complicações sérias, como infecções e até perda auditiva, especialmente se houver lesões no tímpano.

Para limpar os ouvidos de forma adequada, não é necessário usar ferramentas específicas. De fato, o ideal é não inserir nenhum objeto dentro do ouvido. Uma toalha limpa é o que você precisa para uma higienização eficaz. Basta passar suavemente na entrada do canal auditivo, onde o dedo alcança, sem forçar. Um bom momento para isso é logo após o banho, quando a cera está mais mole.

Usos recomendados do cotonete

Apesar de não ser indicado para limpar o canal auditivo, o cotonete tem outras funções valiosas. Veja algumas:

Higiene externa da orelha: O cotonete pode ajudar a limpar áreas de difícil acesso nas orelhas, como as dobras externas;

O cotonete pode ajudar a limpar áreas de difícil acesso nas orelhas, como as dobras externas; Aplicação de maquiagem: Ele é uma ótima ferramenta para retoques e correções de pequenos erros na maquiagem;

Ele é uma ótima ferramenta para retoques e correções de pequenos erros na maquiagem; Cuidados com bebês: Seu tamanho facilita a higiene de áreas delicadas dos bebês.

Os cotonetes também são úteis em contextos médicos. Eles podem ser utilizados para coletar secreções e amostras, como em exames durante a gravidez ou no famoso teste de Covid-19. Além disso, servem para aplicar medicamentos em áreas sensíveis e realizar a limpeza delicada de partes do corpo, como o umbigo, olhos e nariz.