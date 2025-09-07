Fatores que causam verrugas e formas de prevenção

As verrugas podem parecer apenas um incômodo na pele, mas na verdade são crescimentos benignos causados pelo vírus HPV. Embora, na maioria das vezes, não tragam riscos sérios, elas não são algo que se deve ignorar. Essas pequenas protuberâncias podem aparecer sozinhas ou em grupos, variando em cor e forma, e o pior: podem se espalhar facilmente por diferentes áreas do corpo, causando até coceiras em algumas situações.

Um ponto importante é que, apesar de benignas, as verrugas são contagiosas. Elas podem surgir por duas razões principais. A primeira é o contato direto, onde o vírus entra em ação através de feridinhas na pele. Isso pode acontecer, por exemplo, por conta de unhas encravadas. A segunda razão são as superfícies contaminadas, como aquelas em vestiários, piscinas e banheiros públicos. Nesses locais, a chance de contrair o vírus é bem maior.

Portanto, para evitar que as verrugas apareçam, além de evitar o contato com lesões de outras pessoas, é fundamental manter hábitos de higiene. Use sempre chinelos em áreas públicas, evite compartilhar objetos pessoais e lave bem as mãos com frequência. Manter a pele limpa e hidratada também é uma boa prática.

Como remover verrugas?

Se você já tem uma verruga, não se preocupe! Existem várias maneiras de removê-las. Claro, o ideal é sempre consultar um dermatologista para escolher o tratamento que melhor se adapta ao seu caso. Entre os métodos mais comuns, estão:

Medicamentos : Há cremes ou pomadas com ácido salicílico e/ou ácido lático que podem ser indicados por um especialista.

Crioterapia : Esse método utiliza nitrogênio líquido para congelar e remover a verruga.

Eletrocauterização : Uma sonda com corrente elétrica é empregada para destruir as camadas do tecido da verruga.

Cirurgia a laser : Nesse caso, um feixe de luz é aplicado diretamente na verruga para eliminá-la.

Excisão/curetagem: Aqui, a verruga é removida com um bisturi cirúrgico, e a base é cauterizada.

Além dos tratamentos mais tradicionais, algumas pessoas recorrem a soluções caseiras, como a técnica da fita adesiva. Essa abordagem consiste em cobrir a verruga por alguns dias, fazendo com que a camada externa se desprenda. Mas atenção! É preciso ter cuidado para não correr o risco de contaminação.