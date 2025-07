VW Amarok 2027: quase uma picape grande e potente

Recentemente, a nova geração da Volkswagen Amarok foi flagrada em um teste no Maranhão, e as imagens mostram que vem uma picape robusta por aí. Antes, as fotos não deixavam claro o tamanho dela, mas agora, com esse “flagra” mais detalhado, deu para perceber que a Amarok ficou bem maior, quase como algumas picapes grandes que a gente conhece, como a Ram 1500.

A foto, publicada pelo perfil @_canaltechnocars no Instagram, destaca a diferença de porte entre a nova versão e a antiga, que estava ao lado em um tom prata. É como se a Amarok estivesse se preparando para brigar no ringue das grandes! Para quem já conhece o mercado, essa mudança de proporções é animadora, especialmente se você curte sentir a potência de um motor com um visual imponente.

Esse teste foi feito na região de São Mateus do Maranhão, um lugar que as montadoras escolhem por suas condições climáticas rigorosas. Mesmo no outono e inverno, a combinação de calor e umidade é perfeita para validar tecnologias como arrefecimento e injeção — ou seja, tudo isso deve garantir que a picape trabalhe em qualquer clima, algo muito importante para quem vive em regiões mais quentes do Brasil.

As imagens também revelarão que, esteticamente e mecanicamente, a nova Amarok irá compartilhar muitos elementos com a Maxus Interstellar X, da SAIC. O protótipo avistado não trouxe grandes novidades em design, mantendo características como faróis e grade semelhantes aos da Maxus. É quase como olhar para um irmão gêmeo na garagem! Essa estratégia lembra a abordada pela Fiat com a Titano, que também guarda semelhanças com a versão chinesa.

Uma boa notícia é que a nova Amarok será construída sobre uma plataforma que permitirá uma baita gama de motores: gasolina, diesel, híbridos e até elétricos. Isso mostra que a Volkswagen está atenta às tendências e preparada para atender um público crescente que valoriza opções mais sustentáveis.

O CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, falou sobre a aliança com a SAIC, ressaltando que muitas tecnologias estão sendo compartilhadas. Para quem busca uma picape que promete se adaptar bem às necessidades do motorista brasileiro, essa novidade pode ser um divisor de águas.