Nova série de Vince Gilligan ganha data e primeiras imagens

A felicidade é contagiosa. Essa é a frase que define “Pluribus”, a nova série de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por seus trabalhos em “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. O show estreia no dia 7 de novembro no Apple TV+ com dois episódios. A primeira temporada terá nove episódios e encerrará em 26 de dezembro. A série já foi renovada para uma segunda temporada, antes mesmo de ser lançada.

“Pluribus” traz uma nova colaboração entre Gilligan e Rhea Seehorn, indicada ao Emmy duas vezes, que interpretou Kim Wexler em “Better Call Saul”. Nesta nova produção, Seehorn viverá Carol, descrita como “a pessoa mais miserável do mundo”, que tem a tarefa de salvar o mundo da felicidade. Os detalhes sobre a trama ainda são escassos, mas a expectativa é grande.

Além de Seehorn, o elenco conta com a presença de Karolina Wydra, conhecida por “Sneaky Pete”, e Carlos-Manuel Vesga, de “Donde Tú Quieras”. Também participam como convidados Miriam Shor, famosa por sua atuação em “American Fiction”, e Samba Schutte, que trabalhou em “Our Flag Means Death”.

Um teaser enigmático de 30 segundos da série mostra uma mulher em um uniforme rosa, que lambe donuts e os devolve a uma caixa com o rótulo “Ajude-se”. Essa cena intrigante reforça o mistério que envolve a série.

“Pluribus” é produzida pela Sony Pictures Television e conta com Gilligan como um dos produtores executivos, juntamente com Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy também estão envolvidas como co-produtores executivos. Este é o primeiro projeto de Gilligan que não está ligado a “Breaking Bad” em 17 anos, exceto pela comédia “Battle Creek”, que teve uma vida curta em 2015.

Em uma entrevista em 2023, Gilligan compartilhou que “Pluribus” não terá crimes ou metanfetaminas. Ele destacou que o mundo mudará de forma abrupta logo no primeiro episódio, tornando-se um cenário diferente do que os espectadores conhecem. Essa mudança rápida promete gerar conflitos e dramas ao longo da série.

Os fãs podem aguardar o lançamento de “Pluribus” e conferir as novidades que essa produção trará ao universo da ficção científica.