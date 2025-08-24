VW Amarok 2026 traz Arla 32 e nova cor; série limitada acabada

Se você está de olho na VW Amarok nas concessionárias, talvez tenha percebido que andou dando uma sumida nas ofertas. A boa notícia é que a picape média está de volta com a linha 2026, trazendo mudanças interessantes. A marca fez ajustes para atender às novas normas de emissões no Brasil e também adicionou novos equipamentos em todas as versões. E o preço? Vai de R$ 339.990 até R$ 379.990, sem contar os opcionais.

A Amarok 2026 manteve o motor V6 turbodiesel com 258 cv e 59,1 kgfm de torque, mas agora vem equipada com o sistema Arla32. Esse sistema é uma injeção que ajuda a reduzir os gases poluentes, seguindo a legislação brasileira. Ah, e a transmissão continua com câmbio automático de 8 marchas, ideal para aqueles que gostam de dirigir sem preocupações, seja no trânsito ou em estrada.

Outras novidades na versão 2026 são um amortecedor na tampa da caçamba (quem já teve uma picape com tampa pesada sabe como isso é útil!) e a nova cor Cinza Moostone. Vamos dar uma olhada nos preços?

Preços: VW Amarok 2026

| VERSÃO | PREÇO | OPCIONAIS |

|————————–|———–|———————————————|

| VW Amarok Comfortline | R$ 339.990 | Capota marítima e estribo lateral: R$ 4.220

Assistente SaferTag: R$ 3.460 |

| VW Amarok Highline | R$ 356.990 | Capota marítima e estribo lateral: R$ 4.220 |

| VW Amarok Extreme | R$ 379.990 | Capota marítima: R$ 1.670

Pacote Dark: R$ 1.370 |

Essa nova turma de versões tem algo para todos os gostos e necessidades. E quanto à série especial Barretos 70, que comemorava os 70 anos de uma famosa festa, foi um sucesso e esgotou as 200 unidades a R$ 389.990. Mesmo assim, ficamos na expectativa: será que a VW vai liberar mais unidades, já que a demanda é alta?

O futuro da Amarok

E não para por aí! A nova geração da VW Amarok já está em desenvolvimento e promete trazer novidades, como uma motorização híbrida, o que pode ser uma mão na roda para quem busca economia de combustível. Embora ainda não se saiba se o motor V6 turbodiesel estará presente, a picape está sendo feita em parceria com a SAIC e se baseia na picape chinesa Maxus Interstellar X, com previsão de lançamento para 2027.

Estamos falando de um modelo que promete curvas e trechos off-road que muitos de nós, amantes das picapes, mal podemos esperar para experimentar. A Amarok sempre foi sinônimo de robustez e utilidade, e com essas novidades, a expectativa é lá em cima!