Novo visto para os Estados Unidos em 2025 pedirá dados de redes sociais

Uma nova proposta dos Estados Unidos está gerando burburinho quando o assunto são os vistos. Essa mudança pode afetar diversas pessoas que sonham em viajar, morar, estudar ou até trabalhar no país.

Essa iniciativa pode exigir que, a partir de 2026, informações das redes sociais dos solicitantes sejam analisadas. Assim, os responsáveis pela avaliação poderão acessar o que alguém posta na internet e classificar como hostil ou não, com um olhar voltado para o que é considerado antiamericano.

Como a medida pode impactar

O objetivo principal dos Estados Unidos com essa nova regra é impedir a entrada de indivíduos que promovem ou apoiam grupos terroristas. Os avaliadores também estarão atentos a postagens antissemitas, que poderão resultar na negativa do visto. Tanto as publicações quanto os comentários feitos nas redes sociais serão examinados, levando a uma decisão, positiva ou negativa.

Esse reforço no sistema de vistos se tornará mais rígido. Profissionais capacitados vão inspecionar detalhadamente as redes sociais dos candidatos, buscando qualquer indício de que as ideias veiculadas sejam contrárias aos princípios norte-americanos.

Além disso, as entrevistas para solicitação do visto serão obrigatórias e feitas presencialmente. É importante lembrar que crianças com menos de 14 anos e pessoas acima de 79 anos também poderão fazer o pedido. Essa medida está prevista para entrar em vigor a partir de 2 de setembro de 2025.

Falando em taxas, a proposta traz consigo o “One Big Beautiful Bill Act”, conhecido como Visa Integrity Fee. O valor estipulado para essa taxa é de US$ 250, cerca de R$ 1.400. Isso vale para diversas categorias de vistos, como os de turismo (B1 e B2), trabalho (H1B e H4) e estudo (F-1 e F-2).

Vale notar que essa taxa pode sofrer ajustes devido à inflação, ou seja, pode ficar ainda mais cara. Embora não haja uma confirmação oficial do governo dos EUA, tudo indica que essas mudanças começarão a valer em 2026, já que o ano fiscal dos americanos inicia em 1º de outubro de 2025.

