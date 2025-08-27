Volvo XC70 PHEV entra em pré-venda na China por R$ 227 mil

A Volvo deu um passo interessante com a pré-venda do novo XC70, um SUV híbrido que promete muito para quem curte tecnologia e um bom design. Fabricado na China, esse modelo é uma novidade que chega com um preço que varia entre R$ 227 mil e R$ 249 mil, dependendo da versão. Se você é fã de SUVs, vai querer conferir tudo que esse carro tem a oferecer.

O visual do XC70 é uma mistura muito legal de tradição e modernidade. Os faróis diurnos em estilo “Thor’s Hammer” e as lanternas traseiras “Viking Axe” chamam a atenção e dão um ar de robustez. Além disso, são sete cores disponíveis para você escolher e, para deixar tudo ainda mais elegante, o logo “Volvo Asia Pacific” aparece discreto na traseira. Com suas dimensões generosas, ele mede 4,815 mm de comprimento e 2,895 mm de entre-eixos, garantindo um espaço interno bom para quem viaja em família ou com amigos.

O grande destaque desse SUV é seu sistema híbrido plug-in. Ele vem equipado com um motor 1.5T e três motores elétricos, entregando até 209 cv. Com tração integral, o XC70 possui uma bateria de 39,6 kWh, que permite uma autonomia de 180 km no modo elétrico. Você sabe como é bom ter essa opção em cidades grandes, onde o trânsito pode ser um desafio, né? O desempenho também não é nada mal: vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,28 segundos.

Agora, se você optar pela versão de tração dianteira, vai encontrar uma bateria um pouco menor, de 21,22 kWh. Essa versão promete uma autonomia de 100 km no modo elétrico, entregue com um consumo médio de 5,85 litros a cada 100 km. Essas informações são preciosas na hora de planejar uma viagem ou até mesmo o dia a dia na cidade.

Por dentro, o XC70 não decepciona. Com uma tela central de 15,4” e um painel digital de 12,3”, você vai sentir que está dentro de um cockpit do futuro. O AR-HUD, que projeta informações no para-brisa, é uma mão na roda, especialmente em viagens longas. Para quem curte som de qualidade, os 23 alto-falantes da Harman Kardon são um verdadeiro presente, além de ter carregamento sem fio disponível e sete airbags para segurança.

E não para por aí! Este SUV ainda conta com 24 sensores para ajudar na assistência ao motorista, estacionamento automático e até 21 funções de Navegação Automatizada, que funcionam em velocidades de 0 a 150 km/h. O XC70 entra para brigar com os melhores SUVs híbridos do mercado, oferecendo estilo, desempenho e uma autonomia digna de destaque. Quem sabe é o momento ideal para trocar de carro?