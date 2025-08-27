Atleta de 210kg é cortado de time rubro-negro por peso

Desmond Watson, um jogador de linha defensiva que pesa incríveis 210 kg, foi dispensado pelo Tampa Bay Buccaneers, um dos times mais tradicionais da NFL. Essa decisão foi tomada por conta da dificuldade que ele teve em atender aos critérios físicos exigidos pela equipe.

Watson, que havia sido contratado como agente livre, rapidamente se tornou o jogador mais pesado da história da liga. Desde o início, seu peso chamou atenção, mas infelizmente, mesmo após perder 6,4 kg, ele não conseguiu se encaixar nas exigências da equipe. A sua segurança em campo também foi uma preocupação que levou à sua proibição de participar da pré-temporada contra o Tennessee Titans.

Recorde de peso na NFL

Entrando para a NFL neste ano, Watson quebrou o antigo recorde de peso de 186 kg, que pertencia a Aaron Gibson. O desafio para ele, porém, não foi apenas entrar na liga, mas manter um padrão físico aceitável. A pressão para se adequar às exigências do Tampa Bay, associada a preocupações sobre sua saúde, acabou culminando na sua dispensa.

Plano de reabilitação física

Os Buccaneers montaram um programa de recondicionamento para ajudar Watson. Isso incluía suporte de nutricionistas e preparadores físicos, com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre sua capacidade atlética e seu bem-estar. Embora ele tenha assinado um contrato de três anos, a realidade é que apenas US$ 70 mil estavam garantidos. Um valor que, sem dúvida, poderia fazer a diferença na trajetória de um atleta.

Desafios e futuro

A situação de Watson levanta muitas questões sobre seu futuro no futebol americano. Com os padrões rigorosos da NFL em relação ao peso, um retorno rápido ao campo parece difícil. Apesar da rápida passagem pelos Buccaneers, essa experiência pode servir como uma lição valiosa. No fundo, a preocupação com a saúde física e o cumprimento das exigências para a performance em alto nível são questões que não podem ser subestimadas. O caso dele mostra como o peso impacta não só a performance, mas também a carreira de um atleta.