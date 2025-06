Volvo XC60 é o modelo mais vendido da história da marca

O Volvo XC60, o primeiro SUV médio da marca sueca, acaba de alcançar um feito incrível: ultrapassou as vendas do icônico Volvo 240, que fez história por mais de 30 anos. Lançado durante o Salão de Genebra em 2008, o XC60 já soma mais de 2,7 milhões de unidades vendidas pelo mundo. Impressionante, não é?

A primeira geração do XC60 saiu da linha de montagem da fábrica da Volvo em Ghent, na Bélgica. Ele foi inspirado em um conceito apresentado em 2006 e veio equipado com a plataforma P3, compartilhando tecnologias com o Land Rover Freelander. É interessante notar que, durante o desenvolvimento do modelo, as duas marcas estavam sob o guarda-chuva da Ford, o que facilitou a colaboração.

Aqui no Brasil, o XC60 desembarcou em 2009, disponível em três versões: Comfort, Dynamic e Top, com preços a partir de R$ 138.500 até R$ 165.900. Todas as versões vinham com um motor 3.0 turbo de seis cilindros que rendia até 285 cv, além de uma transmissão automática de seis marchas. E o sistema de tração? Integral em todas as configurações, claro. Para quem costuma dirigir em diferentes terrenos, isso se revela uma grande vantagem.

Uma das inovações que chamou atenção foi o sistema de frenagem autônoma, o famoso City Safety. Com ele, o XC60 ajudava o motorista a evitar colisões em baixas velocidades, um recurso que hoje é bastante comum, mas na época era algo bem avançado.

O modelo também se destacou nas telonas, como o carro do protagonista da saga Crepúsculo. Edward Cullen, vivido por Robert Pattinson, dirigiu o XC60 nos segundo e terceiro filmes da franquia. A Volvo soube aproveitar esse sucesso e fez uma campanha promocional focada no público jovem, principalmente nos Estados Unidos.

Inicialmente produzido apenas na Europa, o XC60 se tornou o primeiro modelo global da Volvo a ser fabricado na China, fortalecendo assim suas vendas nesse mercado. Em 2018, foi eleito o Carro Mundial do Ano e a geração mais recente trouxe motores híbridos plug-in, sendo o mais vendido da categoria na Europa no último ano.

O XC60 da linha 2026 chegou com algumas atualizações. O visual ganhou uma nova grade e um para-choque dianteiro com um design mais aerodinâmico. Além disso, as luzes traseiras receberam um toque mais escuro.

Por dentro, a atualização foi ainda mais significativa. O novo sistema de multimídia é baseado na plataforma Snapdragon, prometendo uma experiência imersiva. A tela central agora é de 11,2 polegadas, melhorando a clareza e a interação. Para quem adora rodar com dispositivos eletrônicos, o carregador sem fio foi ajustado, além de novos porta-copos.

No que diz respeito ao motor, o XC60 2026 combina um propulsor 2.0 turbo a gasolina com um motor elétrico, proporcionando uma potência total de 462 cv e um torque de 72,3 kgfm. Ele também possui um câmbio automático de 8 marchas com tração integral, ideal para quem valoriza a performance e a eficiência.

Atualmente, o Volvo XC60 pode ser encontrado em quatro opções, com preços que variam de R$ 459.950 na T8 Plus até R$ 539.850 na T8 Polestar. O SUV se firmou como uma opção sólida para quem busca conforto, segurança e uma pitada de sofisticação.