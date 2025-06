iOS 26 beta 2 confirma a existência do iPhone 17 Air

A Apple ainda não confirmou oficialmente a existência do esperado iPhone 17 Air, que deve ser lançado em setembro. No entanto, a segunda versão beta do iOS 26, lançada recentemente, trouxe algumas pistas sobre esse novo modelo. Dentro do código do sistema, foram encontradas referências a uma nova resolução de tela que não corresponde a nenhum modelo atual ou anterior de iPhone, mas que se alinha com a resolução vazada do suposto iPhone 17 Air.

Essa nova resolução de tela foi observada na versão mais recente do famoso papel de parede dos peixes-palhaço, que agora possui a resolução de “420×912@3x”, equivalente a 1260×2736 pixels. Até agora, não existe um modelo de iPhone com essa resolução.

O detalhe intrigante é que essa nova resolução do papel de parede coincide com um relato do analista Ming-Chi Kuo, que no ano passado afirmou que o iPhone 17 Air teria uma tela de cerca de 6,6 polegadas e uma resolução aproximada de 1260×2740. Essa correspondência sugere que o papel de parede praticamente confirma a existência desse novo modelo com essa exata resolução de tela.

O iOS 26 deve ser lançado oficialmente em setembro, junto com os novos modelos de iPhone, o que indica que a Apple já está nos estágios finais de ajustes para o próximo celular. Vale destacar que os outros papéis de parede do iOS 26 não possuem essa resolução, o que leva a crer que essa adição foi um erro da Apple, provavelmente não planejada para o público.

Além disso, rumores indicam que o iPhone 17 Air terá apenas 5,5 milímetros de espessura, tornando-se o iPhone mais fino já lançado. Sua peso deve girar em torno de 145 gramas, significativamente menor que os modelos atuais. Espera-se que o primeiro contato com o novo dispositivo aconteça em um evento em setembro de 2025, mas as recentes descobertas no iOS 26 já trazem uma pista concreta de que o iPhone 17 Air está realmente a caminho.