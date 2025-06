Volvo recebe prêmio por rede de recarga em rodovias

A Volvo Car Brasil conseguiu um reconhecimento e tanto: ganhou o prêmio na categoria Mobilidade do Energy Summit Awards, que rolou na última quinta-feira (26) na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Esse prêmio é um baita destaque para o trabalho que a marca sueca vem fazendo na área de mobilidade elétrica, especialmente com a criação de eletropostos em rodovias brasileiras.

Esse evento faz parte de um programa maior chamado Energy Summit, que aborda a transição energética e a sustentabilidade, em parceria com o renomado MIT.

Desde que estreou por aqui, em 2017, com seu primeiro híbrido plug-in, a Volvo tem se empenhado na eletrificação. Em 2022, a marca inaugurou seu primeiro eletroposto de carga rápida em Cajati, interior de São Paulo, dando o pontapé inicial em uma estrutura robusta para abastecimento.

Hoje, a rede de recarga da Volvo já conta com 75 pontos ativos, totalizando mais de 145 conectores rápidos. Imagine a liberdade: esses eletropostos permitem que motoristas rodem mais de 29 mil quilômetros por toda a malha rodoviária do Brasil. E o melhor? Eles estão abertos a carros de qualquer marca e você pode acompanhar tudo em tempo real pelo aplicativo Volvo Car Eletropostos.

Essa iniciativa envolveu um investimento de R$ 70 milhões, focado em expandir a infraestrutura e melhorar a experiência da galera que dirige. Até julho de 2024, os pontos de recarga eram gratuitos para todos, mas a partir de agora, motoristas de outras montadoras vão ter que pagar. Contudo, quem tem um Volvo ainda conta com essa mordomia de graça.

“Receber esse prêmio é motivo de orgulho e reforça o nosso pioneirismo e compromisso com o futuro da eletrificação no Brasil. A Volvo acredita no futuro elétrico, e, para isso, precisamos oferecer uma infraestrutura de qualidade, que proporcione segurança e tranquilidade aos consumidores,” disse Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

O portfólio da marca por aqui inclui modelos elétricos como o EX30, EX40, EC40 e EX90, além dos híbridos XC60 e XC90. Em 2024, a Volvo já tinha emplacado 8.682 veículos no país, mantendo 17% de participação no segmento premium. Um dado interessante: o EX30 se destacou como o carro premium 100% elétrico mais vendido no Brasil, com 2.748 unidades vendidas.

E um detalhe bacana: o evento Electric Days, normalmente promovido pelo Motor1, fez parceria com o Energy Summit pela primeira vez em 2025. O futuro da mobilidade elétrica está aqui, e esses avanços da Volvo mostram que as coisas estão mudando!