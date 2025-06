Reforma no pronto-socorro João Paulo II é iniciada pelo governo Rocha

O Pronto-Socorro João Paulo II, localizado em Porto Velho, Rondônia, passa por uma transformação significativa após anos de problemas de superlotação e falta de infraestrutura. Sob a gestão do governador Marcos Rocha, o governo estadual lançou uma reforma completa na unidade, visando melhorar a qualidade do atendimento à população.

Esse pronto-socorro é uma referência para urgências e emergências de média e alta complexidade em Rondônia. Recentemente, a nova organização do fluxo de trabalho resultou em um aumento de 30% no número de altas hospitalares. Nos últimos 15 dias de junho, a unidade registrou 1.413 atendimentos e 548 internações, destacando a eficácia das novas medidas implementadas.

O governador Marcos Rocha enfatiza que investir na saúde é uma prioridade. Ele ressalta que, por muitos anos, o Pronto-Socorro João Paulo II foi negligenciado por administrações anteriores. "Estamos realizando reformas, otimizando serviços e reorganizando o atendimento. Nosso objetivo é atender as pessoas com dignidade e eficiência”, declarou Rocha.

Melhorias Estruturais e Conforto aos Pacientes

As reformas incluem mudanças significativas na estrutura do pronto-socorro. A recepção foi reformulada, com novo design, climatização e mobiliário atualizado, oferecendo mais conforto tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes.

Um dos locais críticos, a Sala Vermelha, onde ficam os pacientes em estado grave, também está recebendo melhorias. A reforma envolve a modernização da parte elétrica, aumento do número de leitos, revitalização dos banheiros, além da criação de uma nova sala para prescrição médica e um posto de enfermagem mais eficiente. A rede de esgoto da unidade também foi substituída.

Organização no Atendimento

Outra mudança importante na unidade foi a implementação do Protocolo de Manchester, que classifica os atendimentos por gravidade, não apenas por ordem de chegada. Essa abordagem, alinhada com a Política Nacional de Humanização, garante que os casos mais urgentes tenham prioridade, reduzindo os tempos de espera para os pacientes em situação crítica.

A diretora do pronto-socorro, Rafaela Dancini, destacou que a correta triagem e encaminhamento dos pacientes, que começam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), é fundamental para o funcionamento eficaz da unidade. "Quando o João Paulo II recebe pacientes que deveriam ser atendidos nas UPAs, a estrutura especializada fica sobrecarregada e isso prejudica o atendimento”, explicou.

Compromisso com a Saúde

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, também comentou sobre as reformas, afirmando que a reestruturação do João Paulo II é uma ação planejada com foco em salvar vidas. "Essa reforma é mais do que uma mudança física; é uma reparação histórica. Estamos garantindo que os rondonienses tenham acesso a um serviço de saúde seguro e eficiente”, destacou.

Com essas ações, o Pronto-Socorro João Paulo II inicia um novo capítulo na saúde pública de Rondônia, buscando oferecer um atendimento mais digno e eficaz à população.