Volvo EX60 inicia nova era elétrica da marca em 2026

A Volvo está prestes a lançar um novo SUV elétrico que promete dar o que falar: o EX60, com previsão para chegar ao mercado no início de 2026. A marca já começou a dar pistas sobre o modelo, revelando uma imagem da lanterna traseira nas redes sociais, que destaca um design robusto e a clássica iluminação em LED, característica dos SUVs da fabricante.

Esse novo carro vai ser o primeiro a utilizar a plataforma SPA3, uma evolução da SPA2 que já está nas versões EX90 e ES90. Isso significa mais flexibilidade na hora de desenhar o carro e a possibilidade de incluir novas tecnologias. E quem não está animado com a eletrificação? A Volvo está apostando forte nessa tendência, e o EX60 será um passo importante nessa jornada.

O que chama a atenção é que o EX60 é descrito como um SUV “definido por software e construído para evoluir com o tempo”. Isso quer dizer que, ao longo dos anos, o carro vai receber atualizações constantes e vai se integrar com recursos digitais avançados. Para a Volvo, ele não é apenas uma versão elétrica do XC60, mas sim uma prévia do que está por vir na marca.

Embora ainda não tenham soltado todos os detalhes técnicos, tudo indica que o EX60 vai compartilhar baterias e motores com o ES90. Isso pode abrir a porta para opções de motor único ou duplo, com uma autonomia em torno de 644 km usando uma bateria de 102 kWh. Para os fãs de tecnologia, é super interessante ver como outras marcas, como a Nio, estão inovando no mercado de SUVs elétricos, como no caso do novo ES8.

A expectativa é de que o EX60 também suporte carregamento ultrarrápido de até 350 kW, o que significa que dá para recuperar uma autonomia de cerca de 300 km em apenas 10 minutos de recarga. Isso é coisa de filme, não é? Para quem já pegou várias horas na estrada, sabe o quanto um carregador rápido pode fazer a diferença no planejamento da viagem.

Outro detalhe bacana é o novo cinto de segurança multi-adaptativo, que ajusta automaticamente a força de acordo com o tamanho e peso do passageiro. Segurança nunca é demais, e a Volvo quer garantir que todos estejam bem protegidos em qualquer situação.

Falando em segurança, a marca fez um recall de mais de 11.500 veículos recentemente, mostrando que a segurança dos seus clientes é uma prioridade. O EX60 representa um compromisso claro da Volvo com inovação e cuidado, e isso é algo que todos nós, apaixonados por carros, valorizamos. Afinal, a estrada deve ser sinônimo de liberdade e segurança!