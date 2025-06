O que a nova indicação de Trump para a FCC significa para você

The Senate approved Olivia Trusty's nomination 53-45, with John Fetterman (D-PA) the only Democrat to vote in favor.

Na terça-feira, o Senado confirmou a nomeação de Olivia Trusty, do Partido Republicano, para a Comissão Federal de Comunicações (FCC). Com essa decisão, o número de comissionários aumentou para três, encerrando um período de 10 dias em que a FCC operava com apenas dois membros. A mudança ocorreu após as renúncias dos comissários Nathan Simington e Geoffrey Starks, ambas registradas na primeira semana de junho.

Olivia Trusty, que anteriormente trabalhou como assessora do senador Roger Wicker, se junta à FCC em um momento crucial. A comissão, que normalmente é composta por cinco integrantes, estava com menos da metade de seus membros, o que dificultava a tomada de decisões importantes.

Brendan Carr, que preside a FCC, tem promovido uma mudança significativa nas políticas de telecomunicações nos últimos seis meses. Desde 1996, a comissão buscou avanços em tecnologia mais rápida e acessível por meio da concorrência. No entanto, Carr adotou uma abordagem mais política, usando seu cargo para favorecer aliados e, segundo críticos, punir opositores.

Recentemente, ele iniciou uma investigação contra a CBS a respeito de uma entrevista com a vice-presidente Kamala Harris, além de ameaçar licenças de transmissão da Comcast devido à cobertura política do canal MSNBC. Carr também pressionou a Verizon sobre suas políticas de diversidade e inclusão durante a análise da aquisição da Frontier.

A confirmação de Trusty levanta questões sobre sua atuação na comissão. Especialistas sugerem que, enquanto alguns acreditam que ela tende a apoiar as decisões de Carr, sua posição em outras questões pode ser mais conservadora, típica de um comissário republicano tradicional.

Atualmente, o ex-presidente Donald Trump ainda não indicou novos candidatos para preencher as duas vagas restantes na FCC. As regras atuais da comissão estabelecem que não pode haver mais de três membros do mesmo partido ao mesmo tempo. Analistas sugerem que essas vagas podem permanecer em aberto por um período prolongado, já que Trump pode não querer investir tempo político em novas nomeações antes da aprovação de outras legislações prioritárias.