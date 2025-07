Volvo anuncia chegada do ES90 ao Brasil em 2026 para competir com BMW e Porsche

O Volvo ES90, o primeiro sedã 100% elétrico da marca sueca, está a caminho do Brasil e promete chegar no segundo semestre de 2026. Com um visual elegante e tecnologia de ponta, esse modelo é uma das apostas da Volvo para competir com feras como o BMW i5, Mercedes EQE e Audi e-tron GT no segmento premium.

Lançado na Europa no início do ano, o ES90 tem um design que mescla o estilo fastback com linhas aerodinâmicas. Ele mede cerca de 5 metros, tem um entre-eixos generoso de 3,10 metros e uma altura livre, que chega a 18 cm. Além disso, as rodas podem ser de até 22 polegadas! Você já deve ter notado que a frente é marcada pelos faróis que lembram um “Martelo de Thor”; isso dá um toque autêntico à identidade da Volvo. E na traseira, as lanternas divididas e as luzes de LED no vidro são um charme à parte.

Dentro do carro, a coisa só melhora. O interior é minimalista, seguindo a linha dos irmãos EX30 e EX90. A central multimídia de 14,5 polegadas é um show à parte! Com o Android Automotive, você pode usar apps como Spotify e Google Maps. Imagina integrar as rotas e paradas para recarga? Super prático para quem faz viagens longas.

Uma das melhores coisas sobre o ES90 é sua arquitetura elétrica de 800 volts, que permite um carregamento ultrarrápido de até 350 kW. Isso significa que em apenas 10 minutos, você pode recuperar até 300 km de autonomia! Quem já ficou em uma estação de recarga sabe que isso faz toda a diferença.

No quesito bateria, são duas opções: uma de 92 kWh com até 650 km de alcance e outra de 106 kWh que pode chegar a 700 km, segundo o ciclo WLTP. A performance também é de impressionar. O modelo com tração traseira tem 333 cv e vai de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Quer mais adrenalina? A versão com tração integral leva 449 cv e faz isso em apenas 5,5 segundos. E ainda tem uma configuração de “performance” que solta nada menos que 680 cv, alcançando os 100 km/h em apenas 4 segundos.

Pensando no mercado brasileiro, o ES90 terá três versões: uma com 329 cv na tração traseira, outra com 442 cv na tração integral e a Performance com 670 cv. A bateria mais robusta será a de 106 kWh, com cerca de 102 kWh disponíveis para uso. E para quem gosta de espaço, o porta-malas é generoso, com 733 litros!

Os preços ainda não foram divulgados, mas estima-se que vão partir da faixa do SUV EX90, que deve ser lançado com valores a partir de R$ 850 mil. Mesmo assim, o ES90 se destaca em eficiência, apresentando um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25.

Com o ES90, a Volvo reafirma sua presença no Brasil, onde já é líder entre os elétricos premium com o XC40 e C40 Recharge. O modelo traz uma combinação de luxo, desempenho e tecnologia, sendo uma peça-chave na eletrificação total da marca até o fim da década. Enquanto isso, outras montadoras, como a Geely, estão investindo forte no mercado brasileiro.

Vale lembrar que a Volvo não está imune a problemas. Recentemente, enfrentou processos por falhas de segurança no XC40 elétrico e um recall nos EUA por falhas nos freios. Seria prudente ficar de olho nas especificações de segurança para os novos lançamentos, não é mesmo?