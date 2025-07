Cerca de 10 nadadores dos EUA ficam doentes e não viajam a Cingapura

Uma parte significativa da equipe de natação dos Estados Unidos contraiu uma intoxicação alimentar durante um acampamento de treinamento que ocorreu em Phuket, na Tailândia, antes do Campeonato Mundial. Fontes próximas à equipe confirmaram que cerca de 10 atletas americanos ficaram na Tailândia, pois estavam muito doentes para viajar junto com os demais.

A equipe tinha planos de viajar para Cingapura no dia 22 de julho, onde as competições estão programadas para começar em 27 de julho. A viagem de Phuket a Cingapura leva cerca de duas horas, o que é bem mais curto que a jornada de seis horas que a equipe fez em 2023, quando foi de um acampamento de treinamento em Cingapura para Fukuoka, no Japão, para o mesmo campeonato.

Alguns nadadores que estavam se recuperando ou ainda não apresentavam sintomas conseguiram seguir viagem para Cingapura. Contudo, há relatos de que alguns atletas que chegaram a Cingapura começaram a apresentar sintomas da doença. Os nadadores que permanecem em Phuket estão sendo orientados a evitar o buffet do hotel e a escolher pratos do menu, além de não consumirem vegetais.

Ainda segundo informações, a equipe da Grã-Bretanha, que também está hospedada no mesmo resort, está enfrentando problemas semelhantes, lidando com várias doenças entre seus membros.

Ambas as equipes estão acomodadas no Thanyapura Phuket, um resort de esportes e saúde que conta com uma piscina olímpica de 50 metros e é conhecido por receber várias equipes de alto rendimento ao longo do ano, incluindo grupos como o de Dean Boxall, da St. Peters Western, que costuma realizar acampamentos de treinamento extensivos no local anualmente.

A programação original da equipe dos EUA incluía as seguintes datas:

– Acampamento de treinamento: de 11 a 21 de julho, em Phuket, Tailândia

– Treinamento internacional: de 22 a 26 de julho, em Cingapura

– Competição: de 27 de julho a 3 de agosto, em Cingapura

– Retorno para casa: em 4 de agosto

A equipe espera que os atletas que estão em Phuket consigam viajar para Cingapura nos próximos dias.