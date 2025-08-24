Mundo Automotivo

Volkswagen Virtus tem desconto e fica abaixo do Argo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Com desconto de R$ 19.681, Volkswagen Virtus custa menos que Argo para PcD
Crédito da imagem: Mc Automóveis Curitiba, PR

Durante agosto, o Volkswagen Virtus Sense está com condições especiais para vendas diretas voltadas a pessoas com deficiência (PcD). Essa versão traz vantagens como a isenção proporcional de ICMS e a total de IPI, o que significa uma economia significativa para quem está pensando em adquirir um carrão. E, convenhamos, com um porta-malas de 521 litros e um espaço interno de fazer inveja, o Virtus realmente se destaca entre os sedans.

O modelo Virtus Sense 170 TSI, equipado com câmbio automático, tem um preço sugerido de R$ 108.990,00. Mas, se você se encaixa nos critérios de PcD, esse valor pode cair para R$ 89.308,02 – uma baita economia de quase R$ 20 mil! Essa informação vem confirmada pela Fipe Carros e pela concessionária Norpave, lembrando sempre que os preços podem variar dependendo da região.

Se você está pensando em aproveitar essa oferta, é bom saber que é preciso atender a algumas exigências para a compra com isenção. Por exemplo, a solicitação do IPI pode ser feita online pelo Portal SISEN. Nessa hora, você vai precisar enviar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, a CNH especial (caso você dirija), laudo médico e as cartas de autorização que forem exigidas. Para a isenção do ICMS, a solicitação deve ser feita na secretaria da fazenda do seu estado.

Depois de aprovar esses benefícios, o próximo passo é procurar uma concessionária da Volkswagen para preencher a papelada e dar início ao pedido. Se tudo correr bem, o seu Virtus Sense será entregue conforme a disponibilidade da fábrica. Já imaginei a emoção de pegar as chaves do seu novo carro!

Falando em números, de janeiro a julho de 2025, o Chevrolet Onix Plus foi o sedan mais emplacado, com 24.668 unidades. O Toyota Corolla ficou na liderança geral, vendendo 21.581 unidades, enquanto o Volkswagen Virtus ficou em segundo lugar, com 21.036 carros vendidos. O Fiat Cronos completou o semeste com 16.447 unidades. A competição está acirrada!

E para quem está curioso sobre o que esperar sob o capô, o Virtus Sense é equipado com um motor 170 TSI que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina, ambos a 5.000 rpm. O torque máximo de 16,8 kgf.m já está disponível a 1.750 rpm, seja lá qual for o combustível que você escolher. Com um câmbio automático de 6 marchas, é um carro que promete fazer bonito tanto na cidade quanto na estrada.

Para quem se importa com o tamanho, o Virtus 2026 vem com 2,65 metros de entre-eixos – o maior da categoria, só 5 cm menor que o Corolla. Suas dimensões são de 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. No interior, o acabamento é mais simples, com bastante plástico rígido e poucas variações de textura nos painéis.

Como você pode ver, o Volkswagen Virtus Sense é uma opção muito interessante para quem busca um sedan com espaço, potência e um preço mais amigo quando se trata de benefícios para pessoas com deficiência.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

SUV médio elétrico EX60 da Volvo vai desembarcar no Brasil em 2026

Volvo confirma chegada do SUV elétrico EX60 ao Brasil em 2026

2 horas atrás
Renault baixa preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935 para PcD

Renault reduz preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935

3 horas atrás
Chevrolet diminui preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil para CNPJ

Chevrolet reduz preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil

4 horas atrás
As motos mais vendidas até dia 21 de julho de 2025

Motos mais vendidas até 23 de agosto de 2025, segundo Fipe

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo