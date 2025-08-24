Volkswagen Virtus tem desconto e fica abaixo do Argo

Durante agosto, o Volkswagen Virtus Sense está com condições especiais para vendas diretas voltadas a pessoas com deficiência (PcD). Essa versão traz vantagens como a isenção proporcional de ICMS e a total de IPI, o que significa uma economia significativa para quem está pensando em adquirir um carrão. E, convenhamos, com um porta-malas de 521 litros e um espaço interno de fazer inveja, o Virtus realmente se destaca entre os sedans.

O modelo Virtus Sense 170 TSI, equipado com câmbio automático, tem um preço sugerido de R$ 108.990,00. Mas, se você se encaixa nos critérios de PcD, esse valor pode cair para R$ 89.308,02 – uma baita economia de quase R$ 20 mil! Essa informação vem confirmada pela Fipe Carros e pela concessionária Norpave, lembrando sempre que os preços podem variar dependendo da região.

Se você está pensando em aproveitar essa oferta, é bom saber que é preciso atender a algumas exigências para a compra com isenção. Por exemplo, a solicitação do IPI pode ser feita online pelo Portal SISEN. Nessa hora, você vai precisar enviar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, a CNH especial (caso você dirija), laudo médico e as cartas de autorização que forem exigidas. Para a isenção do ICMS, a solicitação deve ser feita na secretaria da fazenda do seu estado.

Depois de aprovar esses benefícios, o próximo passo é procurar uma concessionária da Volkswagen para preencher a papelada e dar início ao pedido. Se tudo correr bem, o seu Virtus Sense será entregue conforme a disponibilidade da fábrica. Já imaginei a emoção de pegar as chaves do seu novo carro!

Falando em números, de janeiro a julho de 2025, o Chevrolet Onix Plus foi o sedan mais emplacado, com 24.668 unidades. O Toyota Corolla ficou na liderança geral, vendendo 21.581 unidades, enquanto o Volkswagen Virtus ficou em segundo lugar, com 21.036 carros vendidos. O Fiat Cronos completou o semeste com 16.447 unidades. A competição está acirrada!

E para quem está curioso sobre o que esperar sob o capô, o Virtus Sense é equipado com um motor 170 TSI que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina, ambos a 5.000 rpm. O torque máximo de 16,8 kgf.m já está disponível a 1.750 rpm, seja lá qual for o combustível que você escolher. Com um câmbio automático de 6 marchas, é um carro que promete fazer bonito tanto na cidade quanto na estrada.

Para quem se importa com o tamanho, o Virtus 2026 vem com 2,65 metros de entre-eixos – o maior da categoria, só 5 cm menor que o Corolla. Suas dimensões são de 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. No interior, o acabamento é mais simples, com bastante plástico rígido e poucas variações de textura nos painéis.

Como você pode ver, o Volkswagen Virtus Sense é uma opção muito interessante para quem busca um sedan com espaço, potência e um preço mais amigo quando se trata de benefícios para pessoas com deficiência.