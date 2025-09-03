Volkswagen Tera supera Fiat Pulse em vendas em setembro

O Volkswagen Tera chegou ao mercado com a promessa de ser o carro mais vendido da marca no Brasil, mas o começo foi um pouco mais tímido do que muitos esperavam. E um dos fatores que contribuiu para esse desempenho inicial foram as prioridades na produção. O Volkswagen Polo, por exemplo, acabou ganhando mais atenção na linha de montagem, especialmente depois de se destacar com o programa Carro Sustentável.

Em agosto, Ciro Possobom, o CEO da Volkswagen do Brasil, deu uma entrevista otimista, afirmando que as coisas deveriam mudar em breve. Ele aposta que, em setembro, a montadora vai atingir sua capacidade máxima de produção e, com isso, espera que as vendas realmente decolarem. Ele garantiu que ainda há uma alta demanda pelo Tera e que a meta é entregar todos os pedidos rapidamente.

Segundo dados da Fenabrave, até 2 de setembro, o Tera emplacou 387 unidades — bem à frente do Fiat Pulse, que vendeu 292 unidades. No total, o SUV da Volkswagen contabiliza 10.538 emplacamentos em 2025. Se você é daqueles que dá uma volta e sempre está de olho nas novidades do mercado, deve ter notado o Tera até na rua!

Agosto mostrou que o Tera estava pegando embalo, com 4.157 unidades vendidas, quase colando no Pulse, que teve 4.282. A diferença já estava tão pequena que dava pra sentir a competitividade no ar.

A versão de entrada do Tera, chamada MPI MT, vem com um motor 1.0 aspirado, que entrega até 84 cv e tem câmbio manual de cinco marchas. Ideal para quem busca economia, especialmente empresas e frotistas que rodam bastante. Aliás, quem já ficou preso no trânsito com o carro em ponto morto entende o quanto um câmbio leve pode fazer diferença na rotina.

A partir da versão TSI MT, o modelo ganha um motor 1.0 turbo de 116 cv que traz um acabamento mais interessante. Com essa motorização, o Tera vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos na versão manual e 11,7 segundos na automática. A aceleração faz com que você não precise se preocupar muito ao ultrapassar aqueles caminhões lentos nas estradas.

Dimensionado para competir com os melhores, o Tera tem 4,15 m de comprimento e 1,78 m de largura. Para quem está se perguntando, ele é um pouquinho mais comprido e mais baixo que o Fiat Pulse, mas perde em espaço entre-eixos para o Renault Kardian. A versão MPI, por ser mais econômica, tem altura reduzida para 1,47 m.

Os itens de série do Tera também impressionam. Ele traz frenagem autônoma de emergência, o sistema multimídia VW Play com tela de 10,1”, seis airbags, ar-condicionado com filtro de poeira e uma boa sonorização com quatro alto-falantes. Para dirigir com conforto, o banco do motorista tem ajuste de altura e a coluna de direção é ajustável em profundidade e altura.

Os preços do Volkswagen Tera (sem opcionais) ficam em torno de:

– Tera MPI: R$ 105.890

– Tera TSI MT: R$ 118.890

– Tera Comfort: R$ 128.890

– Tera High: R$ 141.890

Se você está à procura de um SUV que entregue um bom custo-benefício, esse modelo tem tudo para brigar na categoria.