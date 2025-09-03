Notícias

Feriados de setembro: confira a lista nacional e municipal

Para quem já está de olho nos feriados de 2025, as opções são recheadas de dias livres, ideais para programar viagens e momentos de descanso. O ano traz uma combinação interessante de feriados nacionais, estaduais e até municipais, além de alguns pontos facultativos que podem resultar em folgas adicionais. Se organizar desde já pode fazer toda a diferença para aproveitar esses intervalos.

É sempre bom lembrar que cada feriado é uma oportunidade para tirar um tempo para si ou para a família. Então, nada como começar a planejar com antecedência para garantir que cada pausa seja aproveitada da melhor forma possível.

Feriados nacionais

Entre os feriados que merecem destaque, setembro traz o 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, que cai em um domingo. Em outubro, no dia 12, também domingo, celebramos Nossa Senhora Aparecida.

No mês de novembro, temos três datas importantes: no dia 2, Finados, em um domingo; no 15, Proclamação da República, um sábado; e no 20, Dia da Consciência Negra, que será numa quinta-feira.

Já dezembro nos presenteia com o Natal no dia 25, que cai em uma quinta-feira, e ainda teremos as folgas de véspera, dia 24, e do Réveillon, no dia 31 após as 14h.

Destaques estaduais em setembro

Setembro se destaca também pelos feriados estaduais. No Acre, o dia 5 marca o Dia da Amazônia. Em Amazonas, a mesma sexta celebra a elevação do estado à categoria de província. Já em Tocantins, a segunda-feira, dia 8, homenageará Nossa Senhora da Natividade.

No Amapá, o aniversário do ex-território federal será lembrado no dia 13, um sábado. Alagoas terá feriado no dia 16, uma terça-feira, em razão da emancipação política. O Rio Grande do Sul, por sua vez, celebra sua Data Magna no dia 20, uma sexta-feira.

Feriados municipais

Setembro também é tempo de festas municipais. No dia 8, três capitais vão celebrar: Vitória (ES) comemora o Dia de Nossa Senhora da Vitória, São Luís (MA) celebra tanto a padroeira Nossa Senhora da Natividade quanto o aniversário da cidade, e Curitiba (PR) festeja o Dia de Nossa Senhora da Luz.

Planejamento antecipado

Aproveitar cada um desses feriados, sejam eles prolongados ou não, é essencial para cuidar de si mesmo e recarregar as energias. Como um bônus, quem começa a organizar sua agenda de lazer e viagens com antecedência consegue aproveitar melhor as oportunidades que 2025 tem a oferecer.

