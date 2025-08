Volkswagen Tera registra alta de R$ 1.900 na Fipe Carros

Quem está pensando em levar para casa o Volkswagen Tera 2026 vai precisar preparar o bolso. O nosso querido SUV compacto, que chegou como uma promessa de sucesso para a Volkswagen, teve um reajuste de R$ 1.900 em todas as versões. Já dá pra conferir os novos preços no site oficial da marca.

A versão de entrada, que traz o motor 1.0 MPI e câmbio manual, agora custa R$ 105.890, subindo de R$ 103.990. E a versão 1.0 TSI manual, que é uma opção bem legal para quem não abre mão de um motor mais forte, foi de R$ 116.990 para R$ 118.890. Isso faz diferença na hora da compra, não é mesmo?

Falando nas versões automáticas, o modelo Comfort com motor 1.0 TSI também teve reajuste, saltando de R$ 126.990 para R$ 128.890. O grande destaque, o High 1.0 TSI AT, agora está por R$ 141.890, com um leve aumento em relação ao preço anterior de R$ 139.990.

Para os que buscam economia, a versão de entrada MPI MT é equipada com motor 1.0 aspirado, que entrega até 84 cv. É uma boa escolha para quem precisa de um carro mais barato e prático, como os motoristas que fazem muitas entregas ou simplesmente não querem gastar uma fortuna em combustíveis.

Na linha TSI, o motor turbo oferece até 116 cv e traz um visual bem mais refinado. Com câmbio automático, esse motor leva o Tera de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos. E se optar pela versão manual, você faz isso em 10,1 segundos. Não dá pra negar que dá um pouco mais de ânimo na hora da aceleração, quem já ficou preso no trânsito sabe o quanto isso faz a diferença.

Construído sob a plataforma MQB A0, a mesma usada no Polo e no Nivus, o Tera tem 4,15 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,56 metros, oferecendo um porta-malas de 350 litros. Tudo isso pesa um pouco acima de uma tonelada, o que dá uma boa estabilidade na estrada.

A Volkswagen também se atentou ao público jovem, trazendo um visual bacana e moderno, além de seis opções de cores sem custo adicional, como o Azul Ártico e Preto Ninja, que aquecem o coração dos amantes de personalização.

Confira aqui a nova tabela de preços do Volkswagen Tera 2026:

| Versões | Preço antigo | Preço atual | Reajuste |

|————————|—————-|—————–|—————-|

| 1.0 MPI MT | R$ 103.990,00 | R$ 105.890,00 | R$ 1.900,00 |

| 1.0 TSI MT | R$ 116.990,00 | R$ 118.890,00 | R$ 1.900,00 |

| Comfort 1.0 TSI AT | R$ 126.990,00 | R$ 128.890,00 | R$ 1.900,00 |

| High 1.0 TSI AT | R$ 139.990,00 | R$ 141.890,00 | R$ 1.900,00 |

E aí, preparado para dar uma voltinha no Tera?