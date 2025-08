Idosos acima de 60 anos têm direito a R$ 1.500 do INSS

Muita gente não sabe, mas há um apoio super importante para idosos e pessoas com deficiência que estão passando por dificuldades: o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC. Em 2023, quem é elegível pode receber cerca de R$ 1.518, e o melhor, não precisa ter contribuído um centavo para o INSS.

Infelizmente, muitos idosos acabam desconhecendo esse direito, mesmo podendo solicitar o benefício com a documentação certa. Vamos falar mais sobre como funciona isso?

Como solicitar

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), idosos a partir de 65 anos e deficientes têm direito a receber um valor que se assemelha ao salário mínimo, destinado especialmente a quem passa por situações de vulnerabilidade.

Para conseguir o BPC, é preciso que a renda da família esteja abaixo de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Isso significa que, hoje, a renda mensal de cada membro da família deve ficar em torno de R$ 378,50. O cálculo considera todos que moram juntos, dividindo o total da renda pela quantidade de pessoas.

O primeiro passo para solicitar o benefício é garantir que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja em dia. Esse cadastro é essencial para que a avaliação possa ser feita e para identificar quem pode receber os R$ 1.518. Para fazer ou atualizar o CadÚnico, o ideal é procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). É lá que dá para resolver essas pendências.

Para os idosos que precisam do meu INSS, é preciso levar a documentação correta. Isso inclui um documento de identificação, que pode ser a CNH ou o RG, e o CPF de todos os membros da família. Também é necessário apresentar um comprovante de residência atualizado. Prestar atenção a todos os detalhes é fundamental para não haver problemas na hora de pedir o benefício.

Caso opte por fazer o pedido online, o idoso deve acessar o portal Meu INSS, onde precisa fazer login com seus dados. Depois, basta escolher “Novo pedido”, selecionar a opção “assistencial à pessoa com deficiência” ou “idoso”, preencher as informações e anexar os documentos solicitados. Se preferir, é possível ainda fazer tudo isso em uma agência da Previdência Social.