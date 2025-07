Volkswagen Tera inicia exportação para a América Latina

O Volkswagen Tera já está fazendo barulho nas ruas brasileiras e começando a se aventurar em mercados internacionais. Esse SUV compacto, fabricado em Taubaté (SP), marca um novo capítulo para a marca alemã, sendo o quinto modelo de um total de 21 lançamentos previstos para a América Latina até 2028. Desenvolvido inteiramente por aqui, o Tera é uma aposta da Volkswagen para a expansão global, chamando atenção com seu design moderno e a produção nacional de qualidade.

Lançado em junho, o Tera teve 2.555 unidades licenciadas no mês de estreia. Apesar de um volume inicial impressionante de 12 mil pedidos em apenas 50 minutos de vendas, a Volkswagen explicou que os emplacamentos ficaram abaixo do esperado por conta da fase de adaptação da linha de montagem, o famoso “ramp up”. Mas não se preocupe, as entregas vão aumentar gradualmente e o modelo já está entre os 30 carros mais vendidos do país.

### Exportações e alcance internacional

As primeiras unidades do Tera já estão sendo exportadas para 12 países, incluindo Argentina, México, Colômbia e Chile. E, até o final de 2025, ele deve chegar a lugares como Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten. Para os mercados africanos, como a África do Sul, a produção local do carro começará em 2027, e ele pode até ganhar um novo nome, como Tengo, Tavi, Tiva ou Tion, todos com significados culturais muito interessantes.

### Medidas e preços que impressionam

Falando em dimensões, o Tera tem 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas comporta 350 litros, ideal para aquelas viagens de fim de semana, e o tanque de combustível tem capacidade para 49 litros. Com preços que variam entre R$ 99.990 (versão MPI com câmbio manual) e R$ 139.990 (versão High, automática), ele se posiciona bem no mercado.

### Motorização que dá conta do recado

A motorização começa com o conhecido 1.0 MPI aspirado, gerando até 84 cv, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Mas se você curte um pouco mais de emoção, as versões TSI contam com um motor 1.0 turbo flex, entregando até 116 cv, com opções de câmbio manual ou automático de seis marchas. O desempenho é digno de nota: acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos nas versões mais rápidas, com uma velocidade máxima de 184 km/h.

E quem se preocupa com o consumo, pode ficar tranquilo. Com etanol, ele faz até 8,1 km/l na cidade e 10 km/l na estrada. Com gasolina, os números melhoram ainda mais: até 11,7 km/l no urbano e 14,3 km/l nas rodovias, principalmente nas versões turbo com câmbio automático.

### Design arrojado

No visual, o Tera traz uma nova identidade para a Volkswagen no Brasil. Com uma grade menor, faróis mais estreitos e DRL bipartido, ele ganha um ar moderno e diferente. O para-choque dianteiro tem um design exclusivo e há novas opções de cores, como Vermelho Hypernova, Prata Lunar e Azul Ártico. Sem dúvida, o conjunto dá uma personalidade única ao SUV na linha Volkswagen.

### Equipamentos que fazem a diferença

Entre as comodidades, o Tera vem recheado de itens, incluindo uma central multimídia de respeito, controles de estabilidade e tração, faróis em LED, sensor de estacionamento, rodas de liga leve, seis airbags e pacotes de assistência ao motorista nas versões mais completas. A chegada do Tera é um forte movimento da Volkswagen para se consolidar ainda mais na América Latina, onde a concorrência, como o Toyota Corolla Cross, também busca seu espaço.

Quem já teve o prazer de dirigir um SUV sabe como a experiência pode ser prazerosa e cheia de estilo, e o Tera promete trazer tudo isso e mais um pouco!