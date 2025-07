Prova Nacional Docente: fim das inscrições nesta sexta-feira

O Ministério da Educação (MEC), através do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), informa que as inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2025 se encerram nesta sexta-feira, dia 25 de julho. Este exame, também conhecido como o “Enem dos Professores”, tem a finalidade de avaliar a formação de alunos que estão finalizando cursos de licenciatura. Além disso, os resultados auxiliarão na seleção para concursos públicos na área da educação básica.

Os interessados em se inscrever devem acessar uma plataforma específica no site do Inep. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 31 de julho, por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Estão isentos da taxa os candidatos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), bem como aqueles que estão habilitados e se inscreveram no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) 2025 e doadores de medula óssea cadastrados.

Além disso, aqueles que precisam de atendimento especializado ou desejam utilizar o nome social durante a prova também têm até esta sexta-feira para solicitar esse serviço no momento da inscrição.

Quem pode fazer a PND?

A PND é destinada principalmente a estudantes que estão finalizando cursos de licenciatura e que já estão inscritos no Enade 2025. Esses alunos participarão da PND automaticamente, sem a necessidade de uma nova inscrição. Também podem participar da prova pessoas que buscam oportunidades em concursos públicos nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. Para essas pessoas, a nota da PND pode ser utilizada como uma fase de classificação e, nesse caso, é necessário se inscrever individualmente.

Detalhes da Prova

A PND 2025 será realizada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal no dia 26 de outubro. A duração do exame será de 5 horas e 30 minutos. A prova contará com uma parte de formação geral docente, comum a todos os cursos de licenciatura, e uma parte específica, adaptada a cada área de avaliação.

As áreas específicas que serão avaliadas incluem, entre outras:

Artes Visuais

Biologia

Ciências Sociais

Computação

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras (Português, Português-Espanhol, Português-Inglês, e Inglês)

Matemática

Música

Química

Pedagogia

Cronograma PND 2025

Inscrições : até 25 de julho

: até 25 de julho Solicitação de atendimento especializado e nome social : até 25 de julho

: até 25 de julho Pagamento da taxa de inscrição : até 31 de julho

: até 31 de julho Data da prova : 26 de outubro

: 26 de outubro Gabarito preliminar e padrão de respostas : 28 de outubro

: 28 de outubro Gabarito definitivo e padrão de resposta da questão discursiva : 11 de novembro

: 11 de novembro Resultado: 10 de dezembro

Os interessados devem ficar atentos às datas e procedimentos para garantir a participação na Prova Nacional Docente 2025.