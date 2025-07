Volkswagen Tera de entrada a R$ 103.990: compensa?

O Volkswagen Tera MPI já está dando o que falar no mercado dos SUVs compactos. Com um preço partindo de R$ 103.990, após uma oferta inicial de R$ 99.990 para as primeiras 999 unidades, esse modelo se posiciona como a versão de entrada da nova linha. Entre os atrativos, o Tera vem com um bom pacote de equipamentos de segurança e tecnologia, incluindo frenagem autônoma de emergência, seis airbags, um painel digital e uma central multimídia de 10,1 polegadas. Mas não vamos esquecer: quem deseja um motor mais potente ou acabamentos refinados pode ficar um pouco decepcionado.

Falando em concorrência, o Citroën Basalt é o único que também oferece motor 1.0 aspirado. Porém, o Tera se destaca pela quantidade de itens de série. Comparando com opções populares como o Fiat Pulse, que custa algo em torno de R$ 102 mil, e o Renault Kardian, com preços a partir de R$ 112 mil, o Tera MPI oferece mais tecnologia pelo mesmo ou até um valor menor. No entanto, o desempenho e o espaço interno podem deixar a desejar, além de um acabamento que não é dos mais luxuosos.

Recursos Impressos e Acabamentos

Mesmo sendo a versão mais em conta, o Tera MPI não decepciona com sua lista de itens. Conta com frenagem autônoma, detector de fadiga, piloto automático, sensores de ré e controle de estabilidade – tudo isso é quase um achado nessa faixa de preço. O painel digital também se faz presente, algo raro em modelos tão acessíveis.

Externamente, o visual do Tera MPI é moderno. Vem equipado com faróis full-LED, lanternas com um design que chama atenção e até rack de teto funcional. As rodas, de aço com calotas, mostram a proposta de acessibilidade, mas ao menos os retrovisores e maçanetas são pintados na cor da carroceria. No interior, você vai encontrar bancos de tecido e um acabamento simples, com portas e painel feitas de plástico rígido.

Desempenho e Motorização

O Tera MPI é equipado com um motor 1.0 aspirado de três cilindros que entrega até 84 cv com etanol. Esse conjunto está acoplado ao câmbio manual de cinco marchas, o mesmo utilizado no Polo Track. A Volkswagen promete que ele faz de 0 a 100 km/h em 14,3 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 162 km/h. Os números de consumo são razoáveis, com 13,2 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada, considerando gasolina.

O tamanho também importa. Com 4,15 metros de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, o Tera MPI acomoda bem passageiros de até 1,75 m no banco de trás. Contudo, um ponto negativo é a ausência de entradas USB na parte traseira, que facilitaria a vida em viagens. O porta-malas, com 350 litros, deixa a desejar em comparação com rivais como o Renault Kardian e o Fiat Pulse, que oferecem um pouco mais de espaço.

Oportunidades no Mercado

A Volkswagen está apostando forte na versão MPI para conquistar tanto consumidores finais quanto o mercado de frotistas, que já representa cerca de 20% das vendas do modelo. Produzido em Taubaté (SP) e com a renomada plataforma MQB-A0, a expectativa é que o Tera repita o sucesso do Polo Track, mas agora em formato SUV acessível e bem recheado de equipamentos.

Em menos de um mês desde seu lançamento, o Tera já vendeu 1.686 unidades. Além disso, impressionou ao registrar cerca de 12 mil reservas em apenas uma hora. Com esses números, o modelo alcançou a 14ª posição no ranking da Fenabrave, com 2.555 emplacamentos sozinhos em junho.

O Volkswagen Tera MPI entrega um ótimo pacote de segurança e conectividade por um preço bem competitivo. É ideal para quem busca um SUV compacto com um visual moderno e bons itens sem pesar demais no bolso. Claro, o desempenho pode ser um pouco limitado e os materiais internos, simples. Mas, para quem valoriza um modelo acessível e bem equipado, esse pode ser o carro que você está procurando.