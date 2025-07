WhatsApp revela função que pode comprometer suas conversas

O WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia de muitas pessoas, principalmente no Brasil. Com 3 bilhões de usuários no mundo todo, cerca de 147 milhões deles estão aqui no país. É incrível ver como esse aplicativo se faz presente em nossas interações, seja para troca de mensagens, vídeos ou até chamadas de voz.

Contudo, nem tudo são flores. Apesar de ter inúmeras camadas de segurança, o WhatsApp também enfrenta ameaças, como os golpes de golpistas e hackers. Esse tipo de ataque muitas vezes não precisa de links suspeitos ou invasões complexas. A verdade é que, se um criminoso tiver acesso rápido ao celular da vítima, pode causar danos sérios.

Isso acontece porque eles conseguem usar o WhatsApp Web. Ao conectar a conta da vítima em um computador, podem acessar as informações dela de forma discretamente. É uma situação desconfortável, mas existem maneiras de se proteger.

Como se proteger do golpe do WhatsApp Web?

Para saber se sua conta pode ter sido acessada, você pode conferir diretamente no aplicativo. No celular, vá até a seção “WhatsApp Web”. Ali, você verá todos os dispositivos conectados à sua conta.

Se perceber algum computador que você não reconhece, não se preocupe. É simples: basta clicar em “Sair de todas as sessões”. Isso encerrará o acesso não autorizado e vai te dar um pouco mais de tranquilidade.

Outras formas de manter o WhatsApp seguro

Existem várias dicas que podem ajudar a fortalecer a segurança da sua conta no WhatsApp. Aqui estão algumas sugestões práticas: