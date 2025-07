Volkswagen Tera Comfort recebe desconto de R$ 16.812 para PcD

O Volkswagen Tera Comfort 2026 chegou como uma das opções mais interessantes no mercado de SUVs aqui no Brasil. Ele traz uma combinação bacana de equipamentos e preços que vale a pena conferir, especialmente para quem busca um bom custo-benefício. Durante julho, a Volkswagen está oferecendo condições especiais para pessoas com deficiência (PcD), permitindo uma compra com isenção de impostos. Uma ótima oportunidade para quem se enquadra nas regras!

Esse modelo vem com um motor 1.0 TSI e câmbio automático, e o preço de tabela é de R$ 126.990,00. Mas, com a promoção para PcD, o valor despenca para R$ 110.178,00. Isso representa uma economia de R$ 16.812,00! Informações confirmadas pelo site Fipe Carros e concessionárias, como a Norpave.

Falando em economia, a Volkswagen não está só focando no preço. O Tera Comfort também capricha no pós-venda, com uma garantia de três anos e um custo total de revisões que gira em torno de R$ 4.028. Nada como ter a tranquilidade de saber que seu carro está bem cuidado, não é?

Se você está em busca de espaço, prepare-se para se surpreender. O Tera tem um interior bem espaçoso e um porta-malas que aguenta 350 litros. Para quem adora viajar ou fazer compras, esse espaço faz toda a diferença. Outro destaque é a segurança. O modelo conquistou cinco estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP, o que dá uma certa segurança extra, especialmente em estradas.

Esse SUV é equipado com o motor 1.0 turbo flex, que é o mesmo que você encontra no Polo. Ele tem três cilindros e gera até 116 cavalos de potência, além de 16,8 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Uma configuração que promete um desempenho bem legal, mesmo no dia a dia.

E quem adora dar uma acelerada vai achar o desempenho do Tera muito interessante. O câmbio automático de seis marchas ajuda nesse quesito, com a capacidade de ir de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos. Você consegue sentir o motor respondendo rápido nas saídas e isso sempre dá uma alegria a mais na hora de dirigir.

Em termos de dimensões, o Tera mede 4,15 metros de comprimento e 1,78 m de largura, com uma altura de 1,50 m. O entre-eixos é de 2,57 m, compartilhando a plataforma MQB A0 com outros modelos da marca, como o Polo e o Nivus, o que ajuda no conforto durante as viagens.

Resumindo, o Volkswagen Tera Comfort 2026 é uma opção que vale a pena considerar, especialmente com esses novos preços e benefícios. Para quem está em busca de um SUV completo, com bom espaço, segurança e performance, ele pode ser a escolha certa. Que tal dar uma conferida na concessionária mais próxima?