XRP avança 40% em um mês e se torna a 3ª maior cripto

A XRP, terceira maior criptomoeda do mundo, teve uma valorização significativa de mais de 39,1% nos últimos 30 dias, sendo negociada acima de US$ 2,98 nesta segunda-feira. Essa alta aproxima a XRP de seu recorde histórico de US$ 3,40, alcançado em janeiro de 2018. A valorização recente é impulsionada por vários fatores, incluindo mudanças nas regulamentações, avanços na tokenização e, também, uma associada à figura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Um dos principais motivos para essa valorização foi a decisão da Ripple Labs, empresa responsável pela criação da XRP, de desistir de um recurso contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Essa ação judicial se arrastava desde 2020 e seu encerramento reduz incertezas sobre a regulamentação do token. Com o acordo, a Ripple concordou em pagar uma multa de US$ 125 milhões e aceitou a manutenção de restrições sobre a venda institucional de XRP. Contudo, a interpretação de que as vendas da criptomoeda em bolsas públicas não são consideradas ofertas de valores mobiliários foi mantida, permitindo que a negociação do ativo continue nos Estados Unidos sem intervenções.

Outro fator que aumentou a visibilidade da XRP foi a inclusão da criptomoeda no novo ETF “Truth Social Crypto Blue Chip ETF”, que será gerido pela Trump Media, empresa ligada à família do ex-presidente. Este fundo, que ainda aguarda aprovação da SEC, busca diversificar a exposição de investidores institucionais à XRP, alocando 2% de seus recursos nessa criptomoeda, além de incluir outras como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Cronos (CRO).

Além disso, a Ripple está expandindo sua stablecoin RLUSD, que é lastreada em dólar. Com custódia do banco BNY Mellon e integração em plataformas como Transak e OpenPayd, essa stablecoin já alcançou uma capitalização de mercado de US$ 500 milhões em menos de oito meses, o que também é um indicativo da crescente aceitação da XRP.

No Brasil, a adoção da XRP também se destaca. O Mercado Bitcoin anunciou em julho uma parceria com a Ripple para tokenizar mais de R$ 1 bilhão em ativos financeiros utilizando a XRPL, a rede blockchain da Ripple. Essa iniciativa pode aumentar ainda mais a valorização da criptomoeda no mercado nacional.

A American Express é uma empresa notável que utiliza a XRP para facilitar pagamentos internacionais em tempo real para seus clientes corporativos. A companhia, segundo informações de gestoras como a Evolve ETFs, usa a XRP indiretamente para tornar transações internacionais mais rápidas e transparentes, ajudando empresas a agilizar o movimento de dinheiro e reduzindo o tempo de liquidação de dias para apenas segundos.

Por fim, de acordo com a Ripple e o Boston Consulting Group, o mercado global de tokenização tem potencial para crescer de US$ 600 bilhões em 2025 para impressionantes US$ 18,9 trilhões até 2033. Nesse contexto, a infraestrutura da XRPL deve ter um papel fundamental nesse crescimento, reforçando a relevância da XRP no futuro das criptomoedas e da tokenização.