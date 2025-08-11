Volkswagen Tera 1.0 TSI tem desconto de R$ 15.739 para PcD

O Volkswagen Tera 1.0 TSI MT teve um reajuste e viu o seu preço subir R$ 1.900 recentemente. Mesmo assim, a boa notícia é que o modelo continua acessível para pessoas com deficiência, apenas com um ajuste no valor final. Essa versão ainda oferece isenção integral de IPI e isenção parcial de ICMS, o que ajuda bastante na hora de fechar o negócio.

Falando em preço, a versão completa do Tera chegou a R$ 118.890. Para quem tem direito a isenção, o valor pode cair para R$ 103.150,84 — uma economia de mais de R$ 15 mil. Essas informações são bem úteis para quem procura um carro novo e quer garantir um bom desconto.

O Tera tem feito sucesso nas vendas. Segundo dados da Fenabrave, ele emplacou 3.244 unidades em julho, representando um crescimento de 27% em relação a junho. No total do ano, já são 5.994 carros vendidos. Para se ter uma ideia da concorrência, o Fiat Pulse, um dos rivais diretos, vendeu 4.836 unidades no mesmo período, com um crescimento de 26%.

Um levantamento da Fipe Carros junto com a Youse Seguros mostrou que o seguro para o Tera 1.0 TSI MT começa em R$ 2.944,60 no plano básico. O plano intermediário fica em torno de R$ 3.754,12, enquanto o mais completo chega a R$ 5.021,18. Vale a pena ficar de olho nesses números se você acaba de adquirir ou está pensando em adquirir o carro.

Falando sobre o motor, o Tera vem equipado com o 1.0 TSI turbo, que entrega até 116 cv. Esse motorzinho ajuda o SUV a acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos, um bom desempenho para o dia a dia. O câmbio manual tem cinco marchas — ótimo para quem curte um pouco mais de interação ao dirigir.

As dimensões do Tera também são interessantes. Com 1,78 m de largura, 1,50 m de altura e um entre-eixos de 2,57 m, ele oferece um bom espaço interno. O porta-malas também não decepciona, com capacidade para 350 litros, ideal para uma viagem ou para as compras do mercado.

No quesito tecnologia e conforto, o Tera não deixa a desejar. Ele conta com lanternas traseiras em LED, painel digital de 8″, pneus 205/60 R16 e um rack de teto. O sistema multimídia “VW Play” é um deleite, com tela de 10,1″ e APP-Connect, garantido para facilitar a sua vida na estrada.

Além disso, o carro é equipado com airbags frontais, laterais e de cortina, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen e ainda ajusta a coluna de direção tanto em altura quanto em profundidade. Para quem dirige em tráfego pesado, esses pequenos toques fazem toda a diferença na experiência de dirigir.

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos 1.0 TSI MT R$ 118.890,00 R$ 103.150,84 R$ 15.739,16

Se você está de olho em um SUV compacto que mistura sofisticação e praticidade, o Tera é uma opção que merece sua atenção.