Volkswagen Polo PcD tem redução de preço em agosto

O Volkswagen Polo é uma das estrelas do mercado e, para os apaixonados por carros, é sempre interessante saber sobre as novidades disponíveis. Este modelo está em alta com opções especialmente voltadas para pessoas com deficiência. As vendas diretas vão até 31 de agosto e são uma ótima oportunidade para quem precisa de um carro adaptado.

A versão mais básica, chamada Sense, custa R$ 107.990 para quem não é PcD, mas com as isenções de impostos como ICMS e IPI, o preço fica em R$ 88.954,11. É um baita desconto de R$ 19.035,89! Claro, ainda é um pouco mais que carros menores como o Fiat Mobi ou o Renault Kwid, mas a qualidade do Polo é imbatível.

Se você procura algo um pouco mais equipado, a versão Comfortline 170 TSI sai por R$ 120.490, mas para o público PcD, o valor despenca para R$ 105.700,56. Uma economia de quase 15 mil reais! Essa versão já traz um bom nível de conforto e tecnologia.

Agora, para quem não abre mão do que há de melhor, a versão Highline 170 TSI tem um preço cheio de R$ 131.650, mas para quem pode usar as isenções, fica em R$ 115.490,74 — uma redução de R$ 16.159,26. Vale a pena conferir os preços e descontos, que podem variar conforme a região.

Em termos de vendas, o Polo continua sendo uma potência. No primeiro semestre de 2025, ele foi o carro mais vendido do Brasil, com 57.217 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, o segundo lugar foi o Volkswagen T-Cross, que ficou bem atrás, com 44.532 unidades.

Mas o que mais chama atenção no Polo são os detalhes de conforto e tecnologia que ele oferece. O modelo vem equipado com um painel digital de 8”, sensores de estacionamento traseiros e sistema de som touchscreen. Sempre bom ter essa tecnologia a bordo, principalmente em viagens longas ou até para enfrentar o trânsito da cidade.

E se você é do tipo que adora se manter conectado, o Polo também não deixa a desejar. Ele traz conexão para smartphone via APP-Connect, e tem tomada USB tipo C, o que é bem prático. Além disso, conta com ar-condicionado filtrado e direção elétrica, aumentando a facilidade ao volante — quem já pegou trânsito sabe como é bom ter uma direção leve!

No motor, encontramos o 1.0 turbo, que é potente e eficiente, ideal pra quem gosta de um carro ágil e responsivo. Com 109/116 cv e torque de 16,8 kgfm, ele é acompanhado de um câmbio automático de 6 marchas, garantindo uma boa experiência de condução. A combinação perfeita para quem não quer abrir mão de desempenho e conforto.

Resumindo, o Volkswagen Polo é uma ótima opção para quem busca um carro que alia qualidade, tecnologia e descontos para PcD, tudo isso em um dos modelos mais vendidos do Brasil. Se você gosta de dirigir, vale a pena dar uma passada na concessionária e conferir de perto!