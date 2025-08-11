Nissan Frontier PRO4X com desconto de R$ 55.700 para estoque

A Nissan lançou uma oportunidade bem interessante para quem está apaixonado por picapes: a Frontier PRO4X. Essa oferta é exclusiva para pessoas físicas e, para aproveitar a promoção, a compra tem que ser feita através das vendas diretas. Fica a dica: tudo isso vale para os modelos 24/25, novinhos em folha.

O período da promoção vai de 6 de agosto a 2 de setembro de 2025, mas é bom correr, pois a disponibilidade é limitada a apenas 50 unidades no estoque. Cada concessionária pode ter uma disponibilidade diferente, então vale a pena conferir na que você tem mais próxima.

Normalmente, uma Frontier PRO4X AT 4×4 sai por R$ 315.690. Mas, com essa promoção, você garante a sua por apenas R$ 259.990. Isso representa uma economia de R$ 55.700! E o melhor: essa oferta está disponível em mais de 200 concessionárias Nissan pelo Brasil.

Vale falar que a razão por trás dessa promoção é que a fábrica da Nissan na Argentina vai fechar, e eles precisam liquidar esse estoque da Frontier produzido lá. O modelo PRO4X vem equipadão com um motor 2.3 biturbo diesel que entrega 190 cv e um torque de 45,9 kgfm. Todas as versões têm câmbio automático de sete marchas, com exceção da versão de entrada, que usa um câmbio manual de seis marchas.

E se você está se perguntando como a Frontier se comporta no mercado, os números falam por si. Até julho de 2025, ela emplacou 4.180 unidades, uma quantidade que a posiciona atrás de suas concorrentes no segmento de picapes médias. No topo da lista está a Toyota Hilux, com impressionantes 28.522 veículos vendidos, seguida pela Ford Ranger e Chevrolet S10.

Mas o que a Frontier PRO4X tem de tão especial? Vamos lá: ela conta com um acabamento interno premium PRO-4X nos bancos, que é um charme à parte. As rodas de liga leve de 17″ têm um design pensado para off-road, e ainda vem com teto solar, que é um diferencial que muitos motoristas valorizam.

A parte tecnológica também faz bonito. Ela tem um sistema de som com seis alto-falantes, ar-condicionado digital Dual Zone, e o banco do motorista tem ajustes elétricos que garantem conforto total durante as viagens. Para quem roda bastante, o controle de velocidade de cruzeiro é um companheiro que faz a diferença, assim como a direção hidráulica e o painel de instrumentos colorido de 7″.

Se você é do tipo que adora um visual robusto, vai gostar dos faróis de neblina com moldura cromada, da grade frontal que destaca o espírito aventureiro, e do rack de teto na cor preta. A central multimídia de 8″ com Android Auto e Apple CarPlay é um item indispensável para quem curte tecnologia e quer se manter conectado enquanto dirige.

Agora, se você está pensando no preço dessa belezura, aqui vão as informações resumidas:

| Configurações | Preços Geral | Preços Durante a Promoção | Descontos |

|————————-|———————–|—————————|——————-|

| PRO4X AT 4×4 | R$ 315.690,00 | R$ 259.990,00 | R$ 55.700,00 |

Com tantas vantagens, é impossível não ficar tentado. Agora é a hora de conferir se você consegue garantir a sua!