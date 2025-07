Volkswagen T-Cross lidera vendas de SUVs em julho, diz Fipe

O Volkswagen T-Cross tem se mostrado um verdadeiro fenômeno no mercado brasileiro e, mais uma vez, lidera as vendas entre os SUVs compactos. Uma das chaves para esse desempenho incrível está na estratégia de vendas diretas, principalmente voltadas para o público PcD, empresas e agricultores. Essa sacada tem garantido que o T-Cross mantenha sua posição de destaque.

Se você acompanhou as vendas em julho, pode ter notado que o Hyundai Creta começou o mês conquistando a liderança. Mas não por muito tempo! O T-Cross deu a volta por cima e garantiu a ponta na tabela na primeira quinzena do mês, tornando difícil para os concorrentes tirarem seu lugar até o final do período.

Até o dia 15 de julho, segundo a Fenabrave, o T-Cross emplacou 4.060 unidades. Impressionante, não? No acumulado de 2025, já são 48.592 vendas, mostrando uma trajetória de crescimento consistente. Aqui está um resumo das vendas mensais:

– Janeiro: 5.312

– Fevereiro: 6.555

– Março: 6.512

– Abril: 8.114

– Maio: 9.410

– Junho: 8.629

Seguindo o T-Cross, temos o Hyundai Creta na segunda posição, com 4.033 unidades vendidas na quinzena, e o Toyota Corolla Cross em terceiro, com 2.917. Não podemos esquecer do Nissan Kicks, que vem ganhando espaço e já emplacou 2.405 unidades.

O T-Cross 2026 continua com sua oferta de motores turbo, com opções de 1.0 TSI de até 128 cv e 1.4 TSI de 150 cv. Ambos são acompanhados de um câmbio automático de seis marchas, enquanto a versão manual saiu de linha em 2021.

Se você é do tipo que se preocupa com a eficiência do combustível, saiba que a versão 1.0 do T-Cross faz 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada com etanol. Usando gasolina, esses números sobem para 11,9 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada. O motor 1.4 também apresenta números muito próximos.

Falando em tecnologia e conforto, o T-Cross vem com uma lista de equipamentos bem completa. Destacam-se o painel digital de 10,25”, rodas de liga leve aro 17, bancos parcialmente revestidos em couro em algumas versões e um rack de teto prateado. Para os amantes de conectividade, a central multimídia VW Play tem tela de 10,1”, permitindo o espelhamento do celular. E você vai adorar o volante multifuncional com acabamento em couro e borboletas para trocas de marcha manuais — um recurso que faz qualquer motorista se sentir nas pistas.

É um carro que realmente faz valer a pena o rápido bate-volta na cidade ou aquela viagem mais longa com a família. Quem já experimentou o T-Cross sabe do que estou falando!