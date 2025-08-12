Mundo Automotivo

Volkswagen Saveiro com desconto de até R$ 20.803 em agosto

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 34 minutos atrás
2 minutos lidos
Volkswagen Saveiro para CNPJ tem abatimento de até R$ 20.803 em agosto
Crédito da imagem: Wtotal Copacaba Rio de Janeiro, RJ

A Volkswagen está aproveitando o mês de agosto para oferecer descontos imperdíveis na Saveiro, uma picape que já conquistou o coração dos motoristas brasileiros. São quatro versões disponíveis, e as condições especiais são voltadas para vendas diretas, principalmente para empresas e produtores rurais. Se você está pensando em investir em uma picape robusta, é bom ficar atento, pois esses descontos podem passar dos R$ 20 mil!

A promoção é válida até 31 de agosto e promete preços bem mais atraentes para quem tem CNPJ. Por exemplo, a versão Robust CS 1.6 MSI, que está com preço de tabela a R$ 109.490, pode ser adquirida por apenas R$ 88.686,90. Uma baita economia de mais de 20 mil reais! E para quem olha com carinho para a Trendline CS 1.6 MSI, a situação é semelhante: ao invés de R$ 125.490, você pagaria R$ 105.411,60, outra queda significativa.

Os Modelos e seus Preços

Quer saber mais sobre as opções? Na linha robusta com cabine dupla, a Robust CD 1.6 MSI é uma boa pedida. Normalmente vendida a R$ 126.490, sai por R$ 102.456,90, uma diferença de R$ 24.033,10! E quem busca uma versão topo de linha, a Extreme CD 1.6 MSI, que geralmente custa R$ 130.490, pode ser sua por R$ 114.831,20 se você se enquadrar nas condições especiais.

Essas informações são confirmadas pelas concessionárias, mas é sempre bom lembrar que os preços podem variar dependendo da região. Então, conferir com a concessionária da sua cidade pode ser uma boa jogada.

Desempenho e Motorização

Falando sobre o que realmente importa, sob o capô desse tanque, a Saveiro é equipada com um motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cavalos de potência e um torque de 16,1 kgfm. Esse motor é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas, proporcionando uma experiência de direção agradável.

Se você costuma pegar estrada, saiba que na versão com cabine simples, ela vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. A velocidade máxima chega a 181 km/h. Para as versões com cabine dupla, o desempenho é um pouquinho mais contido, com 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e uma velocidade máxima de 179 km/h. Para o dia a dia, isso se traduz em uma picape que entrega ótima performance, principalmente em contextos mais urbanos.

Resumo das Ofertas

Confira a tabela com os preços e descontos:

| Configuração | Preço Geral | Preço CNPJ | Desconto |
|————————-|——————|——————-|——————–|
| Robust CS 1.6 MSI | R$ 109.490,00 | R$ 88.686,90 | R$ 20.803,10 |
| Trendline CS 1.6 MSI | R$ 125.490,00 | R$ 105.411,60 | R$ 20.078,40 |
| Robust CD 1.6 MSI | R$ 126.490,00 | R$ 102.456,90 | R$ 24.033,10 |
| Extreme CD 1.6 MSI | R$ 130.490,00 | R$ 114.831,20 | R$ 15.658,80 |

Se você é fã de picapes e está pensando em adquirir uma, vale a pena dar uma passada na concessionária e conferir essas ofertas.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 34 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Citroën baixa preço do C3 Aircross Shine em R$ 28.053 para PcD

Citroën reduce preço do C3 Aircross Shine para PcD em R$ 28.053

13 minutos atrás
VW Tera já não conta mais com série especial The Town

VW Tera descontinua série especial The Town

53 minutos atrás
Fiat Mobi 2026 estreia com painel da Strada e parte de R$ 79.060

Fiat Mobi alcança melhor desempenho em dois anos

2 horas atrás
VW lança série especial Barretos 70 para Amarok V6

VW apresenta série especial Barretos 70 para Amarok V6

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo