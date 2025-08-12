Volkswagen Saveiro com desconto de até R$ 20.803 em agosto

A Volkswagen está aproveitando o mês de agosto para oferecer descontos imperdíveis na Saveiro, uma picape que já conquistou o coração dos motoristas brasileiros. São quatro versões disponíveis, e as condições especiais são voltadas para vendas diretas, principalmente para empresas e produtores rurais. Se você está pensando em investir em uma picape robusta, é bom ficar atento, pois esses descontos podem passar dos R$ 20 mil!

A promoção é válida até 31 de agosto e promete preços bem mais atraentes para quem tem CNPJ. Por exemplo, a versão Robust CS 1.6 MSI, que está com preço de tabela a R$ 109.490, pode ser adquirida por apenas R$ 88.686,90. Uma baita economia de mais de 20 mil reais! E para quem olha com carinho para a Trendline CS 1.6 MSI, a situação é semelhante: ao invés de R$ 125.490, você pagaria R$ 105.411,60, outra queda significativa.

Os Modelos e seus Preços

Quer saber mais sobre as opções? Na linha robusta com cabine dupla, a Robust CD 1.6 MSI é uma boa pedida. Normalmente vendida a R$ 126.490, sai por R$ 102.456,90, uma diferença de R$ 24.033,10! E quem busca uma versão topo de linha, a Extreme CD 1.6 MSI, que geralmente custa R$ 130.490, pode ser sua por R$ 114.831,20 se você se enquadrar nas condições especiais.

Essas informações são confirmadas pelas concessionárias, mas é sempre bom lembrar que os preços podem variar dependendo da região. Então, conferir com a concessionária da sua cidade pode ser uma boa jogada.

Desempenho e Motorização

Falando sobre o que realmente importa, sob o capô desse tanque, a Saveiro é equipada com um motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cavalos de potência e um torque de 16,1 kgfm. Esse motor é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas, proporcionando uma experiência de direção agradável.

Se você costuma pegar estrada, saiba que na versão com cabine simples, ela vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. A velocidade máxima chega a 181 km/h. Para as versões com cabine dupla, o desempenho é um pouquinho mais contido, com 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e uma velocidade máxima de 179 km/h. Para o dia a dia, isso se traduz em uma picape que entrega ótima performance, principalmente em contextos mais urbanos.

Resumo das Ofertas

Confira a tabela com os preços e descontos:

| Configuração | Preço Geral | Preço CNPJ | Desconto |

|————————-|——————|——————-|——————–|

| Robust CS 1.6 MSI | R$ 109.490,00 | R$ 88.686,90 | R$ 20.803,10 |

| Trendline CS 1.6 MSI | R$ 125.490,00 | R$ 105.411,60 | R$ 20.078,40 |

| Robust CD 1.6 MSI | R$ 126.490,00 | R$ 102.456,90 | R$ 24.033,10 |

| Extreme CD 1.6 MSI | R$ 130.490,00 | R$ 114.831,20 | R$ 15.658,80 |

Se você é fã de picapes e está pensando em adquirir uma, vale a pena dar uma passada na concessionária e conferir essas ofertas.