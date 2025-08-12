Motorista é multado em rodovia sem limite a 321 km/h na Alemanha

A Autobahn, famosa por permitir altas velocidades, não é totalmente livre de limites. Em muitos trechos, a fiscalização é rigorosa e os motoristas precisam se atentar às normas. Recentemente, um motorista de Porsche Panamera levou um grande puxão de orelha, sendo flagrado a incríveis 321 km/h na rodovia A2, perto de Magdeburg, na Alemanha. O problema? O limite nesse trecho é de apenas 120 km/h.

Esse excesso de velocidade chamou a atenção da polícia, resultando em uma multa de € 900, o equivalente a cerca de R$ 5.700. Além da dor no bolso, o motorista ganhou dois pontos na habilitação e terá que ficar sem dirigir por três meses.

Veículo de alto desempenho e riscos da velocidade extrema

A polícia não divulgou qual versão exata do Porsche Panamera foi pega na infração, mas os modelos mais potentes desse carro podem chega a 325 km/h. Ou seja, o condutor realmente testou os limites do seu automóvel.

As autoridades reforçam que os limites de velocidade são essenciais para a segurança de todos na estrada. O objetivo é prevenir acidentes graves e garantir que a Autobahn permaneça uma rodovia em que todos possam transitar com segurança. E mesmo com toda essa fiscalização, situações como essa ainda acontecem.

Outros registros impressionantes na Autobahn

Esse não foi um caso isolado. Em 2021, um motorista foi flagrado dirigindo um Bugatti a impressionantes 417 km/h na mesma rodovia. Por incrível que pareça, a investigação sobre uma corrida ilegal foi arquivada por falta de provas, já que naquele trecho específico não havia limite de velocidade.

A Autobahn é uma vasta rede de rodovias na Alemanha e é famosa em todo o mundo por permitir altas velocidades em certos trechos. Mesmo assim, muitos segmentos possuem limites que variam de acordo com as condições. Esses trechos, que são sinalizados, são frequentemente monitorados por radares fixos e móveis.

A ideia por trás dessas regras é minimizar os riscos em áreas mais movimentadas ou em locais com características que poderiam aumentar o risco de acidentes, como curvas apertadas ou proximidade a centros urbanos.

Além disso, a Autobahn se destaca pela qualidade do pavimento e pela manutenção frequente, além de regras de trânsito rigorosas, que ajudam a mantê-la como uma das melhores rodovias do mundo.