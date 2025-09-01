Volkswagen revela esboço de T-Cross elétrico

A Volkswagen está dando um passo interessante em sua jornada elétrica! A marca está prestes a lançar um SUV de entrada que promete fazer barulho no mercado, principalmente entre os apaixonados por carros compactos. Depois de alguns esboços que vazaram, já é possível ter uma boa ideia do que vem por aí: um modelo urbano zero emissão que poderá ser uma versão mais acessível e prática do já conhecido ID.4.

Os primeiros desenhos publicados por Andreas Mindt, o chefe de design da marca, mostram um conceito que, segundo ele, já está “quase pronto para produção”. E a ideia é que esse SUV brilhe ao lado do T-Cross. Mesmo sem ser o modelo final, os esboços mostram uma aparência robusta e moderna, que deve agradar a muitos.

O design é de impressionar, principalmente pelas rodas grandes e pelas proporções longas. A frente traz faróis finos de LED e um para-choque que transmite uma boa dose de robustez. O perfil tem um visual que lembra outros conceitos da Volkswagen, enquanto a traseira se destaca com lanternas contínuas e um difusor que tem um toque futurista.

Por dentro, o SUV será construído sobre a plataforma MEB Entry, uma escolha que mantém a conexão com outros conceitos da linha, como os ID.1Every e ID.2All. E as opções de motorização também são interessantes: o modelo terá versões com tração dianteira ou integral, além de motores individuais ou duplos. É uma promessa clara de um veículo ágil, perfeito para a cidade e para o dia a dia.

A produção desse SUV vai acontecer em Pamplona, na Espanha, na mesma fábrica que produz os T-Cross e Taigo a combustão. Eles também devem adicionar à linha o Skoda Epiq, que já apareceu em conceito. Embora ainda não haja uma data fixa de lançamento, 2026 é a previsão mais palpável.

Quando falamos em preço, a expectativa é que ele fique entre € 25.000 e € 30.000 na Alemanha — algo em torno de US$ 27.000 a US$ 32.000. A intenção da Volkswagen é oferecer um SUV elétrico que seja mais em conta, mas que ainda mantenha a qualidade e tecnologia que a linha ID. oferece. Assim, eles buscam conquistar o pessoal que está de olho em carros compactos.

Ao chegar ao mercado, esse SUV terá que enfrentar a concorrência de modelos como Kia EV2 e EV3, Toyota Urban Cruiser, Jeep Avenger, Ford Puma Gen-E e Volvo EX30. A aposta da Volkswagen é sólida: entrar no segmento de elétricos compactos com estilo, inovação e preços competitivos. Quem já pegou um trânsito pesado sabe que um carro como esse pode fazer toda a diferença na rotina.