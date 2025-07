Volkswagen relança Polo turbo manual com IPI zero

Em meio ao anúncio do programa Carro Sustentável do Governo Federal, a Volkswagen aproveitou a oportunidade e lançou uma promoção que promete chamar a atenção dos motoristas. Os carros que não aderem diretamente à iniciativa ganharam o dobro nos descontos da tabela de redução progressiva, além de financiamento com taxa zero. Uma ótima oportunidade, não é mesmo?

Agora, se você é fã do Volkswagen Polo, fique ligado! Três versões desse modelo se encaixam no programa Carro Sustentável. A versão Track, por exemplo, saiu de R$ 95.790 e agora está custando R$ 87.845. E tem mais: quem sentiu falta do Polo TSI manual, que deixou de ser oferecido com a chegada da linha 2026, boa notícia! Ele voltou, com IPI zerado, mas ainda não sabemos o preço. Estou curioso para ver como ele ficou!

O VW Polo TSI manual

Vamos falar um pouco mais sobre o Polo TSI manual. O que se sabe até agora é que ele vem equipado com um motor 1.0 TSI de 170 cavalos e câmbio manual de 5 marchas. Esperamos que ele mantenha os mesmos itens que oferecia antes de sair de linha, como ar-condicionado, direção elétrica e controles de estabilidade.

Quem é fã de tecnologia apreciará o sistema multimídia que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e tem até painel de instrumentos digital com display de 8”. E aí, vamos combinar? Para quem roda bastante na cidade, esses recursos fazem toda a diferença.

Em um teste que fizemos, o Polo TSI manual 0 a 100 km/h em 10,7 segundos e um consumo média de 9,2 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, abastecido com etanol. Para um carro de 1.146 kg, não são números nada mal, não acha? É bem o que se espera de um hatch que harmoniza bem conforto e desempenho no dia a dia.

Além disso, quem já enfrentou uma estrada cheia de curvas sabe como é importante ter um carro ágil e responsivo, ainda mais se você gosta de uma direção mais esportiva. O Polo sempre teve essa pegada e, com essas novidades, parece que vai continuar firme na briga. Que venham as estradas abertas!