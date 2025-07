Dispositivo pode reduzir em 70% o consumo de água na lavagem

A startup sueca Mimbly traz uma novidade interessante para o setor de lavanderias: a segunda geração do Mimbox, uma caixa inteligente que promete revolucionar o uso da água em máquinas de lavar. Com a proposta de economizar até 70% da água usada em cada ciclo, o dispositivo também ajuda a reduzir as contas de energia e a impedir que microplásticos acabem no sistema de esgoto.

O Mimbox 2 começou a ser distribuído em maio de 2025 para o setor profissional, após passar por testes em lavanderias e condomínios na Suécia. Desde 2022, a tecnologia já ajudou a economizar mais de 4 milhões de litros de água em projetos-piloto. Isso não é pouca coisa!

Desafio do consumo de água e microplásticos nas lavanderias

O setor de lavanderias é frequentemente criticado por seu alto consumo de água e pela poluição causada pela liberação de fibras de plástico. Na Europa, por exemplo, há cerca de 205 milhões de máquinas de lavar domésticas e aproximadamente 820 mil industriais, que geram um grande desperdício a cada ano.

Nos últimos anos, a busca por soluções que tornem esse consumo mais sustentável se intensificou. Com a escassez hídrica em várias partes do mundo, fica ainda mais urgente encontrar maneiras de conservar esse recurso tão precioso.

Como funciona a caixa sueca Mimbox

O Mimbox funciona de maneira super prática: é só conectar à mangueira de saída das lavadoras profissionais, sem precisar de adaptações. O sistema opera em quatro etapas principais:

A água usada sai da máquina e passa por um filtro que captura microfibras sintéticas presentes no efluente. Sensores analisam a qualidade dessa água filtrada. Se a água estiver dentro dos padrões, ela é armazenada em um reservatório interno por até 24 horas. Em seguida, essa água é reutilizada nas próximas lavagens, sendo complementada com água limpa apenas quando necessário.

Esse processo permite também conservar parte do calor da água residual, resultando em uma redução de até 30% no consumo energético nas futuras lavagens.

Resultados e impacto ambiental do dispositivo Mimbox 2

Testes realizados em 2022 mostraram que o Mimbox pode reduzir em até 50% o consumo de água e remover até 80% dos microplásticos nas operações de lavanderias comerciais. Em um projeto-piloto com a companhia UppsalaHem, duas máquinas equipadas com o dispositivo economizaram 100 mil litros de água e coletaram 2,8 quilos de fibras plásticas em apenas oito meses. A ideia agora é expandir essa iniciativa para mais máquinas, com uma meta super ambiciosa de 750 mil litros de água reaproveitada por ano.

Apoio europeu e expansão internacional

A segunda geração do Mimbox recebeu um impulso financeiro de 1,85 milhão de euros através do programa europeu Horizon 2020, voltado para inovação e sustentabilidade. Com esses recursos, a linha de produção na Suécia foi validada e as primeiras unidades comerciais foram lançadas.

Até junho de 2025, já eram mais de 4 milhões de litros de água reutilizados em mais de 200 mil ciclos de lavagem. A Mimbly tem planos de capturar 90% das microfibras e expandir sua atuação globalmente. A expectativa é clara: cada máquina equipada pode economizar cerca de 75 mil litros de água anualmente e prevenir a liberação de grandes volumes de microplásticos nos oceanos.

Mercado brasileiro e desafios para adoção

No Brasil, a discussão sobre o reúso de água e a redução de resíduos nas lavanderias é cada vez mais relevante, especialmente com o aumento de 18% nos custos de água e esgoto nos últimos 12 meses. As longas seqüências de secas também tornam soluções como essa ainda mais necessárias.

A Mimbly já está em negociações para adaptar o Mimbox às lavadoras de carga superior, bastante comuns no mercado latino-americano. Embora o preço oficial ainda não tenha sido divulgado, as estimativas apontam que o custo ficará em torno de US$ 100 por unidade para mercados emergentes. A ideia é que o retorno do investimento ocorra em até dois anos, devido à economia gerada nas contas de água.