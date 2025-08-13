Volkswagen reduz preço do Virtus Exclusive para PcD em R$ 34.890

O Volkswagen Virtus Exclusive continua fazendo sucesso no mercado, especialmente entre as pessoas com deficiência. Durante agosto, ele está disponível para vendas diretas, com preços que permanecem bem próximos dos de julho, segundo informações recentes do portal Fipe Carros. O modelo, que é a versão topo de linha, oferece isenção total de IPI e ainda vem com um bônus de fábrica, o que ajuda bastante na hora de fechar negócio.

Se você está de olho na versão Exclusive 250 TSI AT, pode esperar um preço de tabela de R$ 168.490,00. Mas, para quem se encaixa nos critérios de elegibilidade como PcD, o preço vai para R$ 133.599,97 — uma economia de R$ 34.890,03! Vale lembrar que os preços podem variar um pouquinho dependendo da sua região, então é sempre bom dar uma conferida na concessionária mais próxima.

Quando falamos em espaço, o Virtus brilha. Com um porta-malas generoso de 521 litros, ele se destaca na categoria PcD. E quem costuma viajar com família ou amigos vai adorar o bom espaço interno, principalmente para os passageiros de trás, que têm até 2,65 metros de entre-eixos — isso só fica atrás do Toyota Corolla, que é mais longo por 5 cm.

Se você curte um visual esportivo, a nova versão traz rodas de liga leve de 18 polegadas e para-choques que valorizam o estilo esportivo. É o tipo de coisa que faz diferença na hora de dar aquela acelerada pela cidade ou na estrada.

Sob o capô, o Virtus não decepciona. Equipado com um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, ele entrega até 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Com essa potência, a transmissão automática de seis marchas faz o serviço de forma suave e eficiente.

Dentro do carro, o Virtus oferece um painel digital de 10,25 polegadas e aquela central multimídia “VW Play”, que tem tela touchscreen de 10,1 polegadas e conecta rapidinho via App-Connect. E quem não gosta de estar conectado enquanto dirige, não é mesmo?

Na questão de conforto e segurança, ele também não deixa a desejar. O modelo conta com cargador de celular por indução e cinturões dianteiros com regulagem. Com o sistema de frenagem automática pós-colisão, dá uma tranquilidade a mais para quem roda diariamente. E para quem tem crianças, as tomadas USB tipo C e os vidros elétricos com função “one touch” nas portas dianteiras são um baita quebra-galho.

Desse jeito, o Volkswagen Virtus Exclusive se firma como uma excelente opção para quem busca um sedã que une conforto, potência e um bom preço, especialmente para PcD.