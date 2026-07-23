Rodrigo Godoy tenta vaga em A Fazenda, mas é rejeitado pela Record

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, gera polêmica nas redes sociais

Na terça-feira, dia 21, Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, fez uma aparição nas redes sociais que chamou a atenção do público. A declaração aconteceu logo após o lançamento do documentário “Preta – Eu Não Ando Só”. Godoy ameaçou revelar informações que, segundo ele, poderiam prejudicar a imagem de pessoas próximas a Preta, insinuando que essas pessoas se comportam de maneira diferente em público e em conversas privadas.

No documentário da Globo, a atriz Carolina Dieckmann e o apresentador Gominho comentaram sobre a separação de Godoy e Preta, além de falarem sobre a traição que marcou o fim do relacionamento. Dieckmann enfatizou que a separação teve um impacto que, para a cantora, foi mais difícil do que o diagnóstico de câncer que ela enfrentava na época: “Eu acho que, naquele momento, foi uma porrada maior que o câncer”, disse.

O relacionamento entre Rodrigo Godoy e Preta Gil chegou ao fim em abril de 2023, quando a artista estava no meio de um tratamento contra câncer no intestino. A divulgação de traições e os conflitos expostos publicamente entre os dois geraram bastante repercussão. Godoy se destacou na mídia após o casamento com Preta, que ocorreu em 2015, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

Recentemente, Godoy também manifestou interesse em participar da próxima temporada do reality show “A Fazenda”. Ele procurou pessoas ligadas à produção e se ofereceu para entrar no programa, mostrando-se disposto a fazer parte do elenco. Segundo informações, ele contactou a TeleImage, empresa responsável pela parte técnica do reality, para demonstrar seu interesse.

Além disso, Godoy buscou perfis de fofoca nas redes sociais, onde espalhou rumores sobre uma possível participação no programa, tentando gerar expectativa entre os fãs.

No entanto, a Record, emissora responsável por “A Fazenda”, negou qualquer possibilidade de inclusão de Godoy no elenco. A emissora esclareceu que nunca considerou sua participação no programa, que tem estreia marcada para setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.