dia mais gelado no Brasil: saiba quando esperar

O Brasil está passando por uma nova onda de frio intenso devido a uma massa de ar polar que chegou no último fim de semana. Essa massa deve manter as temperaturas bem baixas em várias regiões do país durante toda a semana. É bom preparar aqueles casacos e botinhas, porque o frio chegou para ficar!

A previsão meteorológica já aponta que outra frente fria deve intensificar ainda mais essa onda fria a partir de quinta-feira, dia 14. A sensação de frio pode ser ainda mais forte, especialmente nas áreas mais altas.

Frio intenso e possíveis geadas no Sul e Sudeste

Os meteorologistas estão de olho nas regiões Sul e Sudeste, onde as temperaturas estão despencando. No Sul, que já está acostumado com temperaturas bastante baixas, há chances de nevascas, especialmente nas áreas serranas. A atenção deve ser redobrada, pois há risco de geadas, principalmente nas regiões de maior altitude.

Além disso, um ciclone extratropical se aproxima, e isso pode trazer ventos fortes para o litoral sul, aumentando a necessidade de atenção na faixa costeira. Em várias capitais, como Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR), a onda polar já está fazendo efeito. Porto Alegre vai registrar mínimas abaixo de 7°C, enquanto em Curitiba a expectativa é de temperaturas perto de 6°C, com máximas de até 14°C. São Paulo (SP) também vai sentir o frio, com mínimas em torno de 14°C.

Chuvas isoladas e baixa umidade

Além do frio, algumas regiões do Nordeste, como a Bahia, devem enfrentar chuvas fracas. Já no Norte, pancadas acompanhadas de raios podem ocorrer. No Sudeste e Centro-Oeste, a baixa umidade do ar é motivo de preocupação. Isso pode não só afetar a saúde, como também aumentar o risco de queimadas.

Essa massa polar está ligada a uma área de baixa pressão que provoca chuvas isoladas, mas o frio intenso e o clima seco em outras partes do Brasil trazem preocupações adicionais com incêndios. Locais como Mato Grosso do Sul devem ver a umidade do ar cair bastante.

A semana promete ser marcada por picos de frio, que podem impactar especialmente as populações mais vulneráveis nas cidades. Essa situação atípica para a época do ano exige atenção das autoridades para evitar complicações decorrentes do frio extremo. É importante cuidar dos mais frágeis e garantir que todos estejam se aquecendo adequadamente.

